¡ÈµðÂç¡É¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹ßÎ×¡ÖËÍ¤é¤Î³¹¡×¡¡¥É·³ËÜµòÃÏ¤è¤ê¤â¡ÄÉû¼ýÆþ150²¯±ßÄ¶¡¢¼ª¸µ¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à
ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯9·î¤«¤é¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡¢¤Ç¤«¤Ç¤«¤È¡È·¯Î×¡É¤¹¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È´ðÄ´¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ËÉþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÊÌ³Ê¤À¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖOur city¡ÊËÍ¤é¤Î³¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤¬2024Ç¯9·î¤«¤é¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¡£Æ±¼Ò¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼«¤éÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖBeats¡×¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖBeats¡×¤ÎÂ¾¤Ë20¼Ò°Ê¾å¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï1²¯50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë