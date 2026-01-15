±º³Ø¡¢ÆÁ±É¤òÈò¤±¡Ä¶á½ê¤Î¡È½à¶¯¹ë¡É¤Ø¡¡15ºÐ¤ÇÀß·×¤·¤¿7Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¡¢Ê¬Êì¤ò¹Í¤¨¡ÖÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ë¡×
¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×Âè4²ó
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤òÃæ³Ø3Ç¯¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸©Æâ¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¡¢²ÖºéÆÁ±É¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¶á½ê¤Î¡È½à¶¯¹ë¹»¡É¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹â¹»¡¦Âç³Ø7Ç¯´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊµÕ»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Full-Count¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¡£Âè4²ó¤Ï¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ËÉ½¤ì¤¿µÕ»»»×¹Í¤Î¸¶ÅÀ¤òÄÉ¤¦¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿À¸¶±Ñ¾´¡Ë
¡¡¹âÍü¤ÎµÕ»»»×¹Í¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤ÎÆþ¸ý¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤¬¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤À¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¡¢ÇùÁ³¤È¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àî±Û¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Ï3ÈÖ¼êÅê¼ê¡£²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¡Ö¸©Æâ¤Ç¤½¤³¤½¤³¤ÎÅê¼ê¡×¡Ê¹âÍü¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¿ÊÏ©¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊ¬Êì¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î²ó¿ô¤òÀ¸¤à¤«¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯À¸¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï±ºÏÂ³Ø±¡¤È²ÖºéÆÁ±É¤¬2¶¯¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Îµå»ù¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÌ¾Á°¡£¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¹»¤Û¤É²¼µéÀ¸¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢À¼½Ð¤·¤äµå½¦¤¤¤Ç1Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¹âÍü¤Ï´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÎÎ¨¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¼´¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤ò¹â¹»3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¼ÜÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿7Ç¯´Ö¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¡×
¡¡¹âÂ´¤ÈÂçÂ´¡¢2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°Äó¤Ë¿ÊÏ©¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£º£¤Ç¤³¤½ÃÏÊýÂç³Ø¤â¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥×¥í¤ÎÆ»¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹âÍü¤¬Ãæ3¤À¤Ã¤¿2007Ç¯Åö»þ¤Ï»ö¾ð¤¬°ã¤¦¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¥×¥í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤Ê¤éÅìµþÏ»Âç³Ø¤À¤í¤¦¡¢¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
¡Ö³Ø¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¹â¹»¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤¦²¾Äê¤·¤¿»þ¡¢¸©Æâ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Àî±ÛÅì¹â¹»¤Ç¤·¤¿¡×
¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤ËÊÙ³Ø¤ÎÆ»¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡Àî±ÛÅì¤Ï¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤ä²ÖºéÆÁ±É¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×ÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡È½à¶¯¹ë¡É¤Î1¹»¡£8¶¯¤«¤é16¶¯¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤Ï70¶á¤¯¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤ËËèÇ¯¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»äÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÌîµåÉô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¹¤¤¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ï¸µ¥×¥í¤Î°¤°æ±ÑÆóÏº»á¡£¼«Âð¤«¤é¤â¶á¤¤¡£¥ì¥Ù¥ëÅª¤Ë¤â¡Ö¼å¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤«¤Ä¾¡¤Á¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¡£¾ò·ï¤Ï½½Ê¬¡£¡Ö¤³¤³¤À¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£
¡¡·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¤ÎÊÙ³Ø¤ÎÆ»¤À¡£
¡ÖÌîµå¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÈ´¤¤¤¿»þ¤Ë¼è¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ë¡×
¡¡´¶³Ð¤äÉ¾È½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÀßÈ÷¡×¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¡×¡Ö³Ø¶È¡×¡ÖÌîµå°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¡×¡Ä¡Ä¤½¤ì¤é¤ò7Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÀß·×¿Þ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³Ø¶È¤Ë¤Ï¸í»»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ç¤Î¿Ê³Ø¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³ØÎÏ¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÁÛÄê¤â¤·¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ËÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤âÃæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¿ÀÆ¸¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢¤ª¤É¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Æ¥¹¥È¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢±¿Æ°¤â¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»¤ÇËÜÅö¤ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¡¢²¶¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¡£ÅÓÃ¼¤Ë¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¯¥é¥¹Æâ¤Î½èÀ¤½Ñ¤â¹âÍü¤é¤·¤¤¡£¸ÅÅµ¤Ê¤é¤³¤Î¿Í¡¢¿ô³Ø¤Ê¤é¤³¤Î¿Í¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢²ÊÌÜ¤´¤È¤Ë¶¯¤¤Í§¿Í¤òÊ£¿ôºî¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹©É×¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¡×
¡¡ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢1Ç¯À¸¤«¤éÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢3Ç¯²Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æºë¶ÌÂç²ñ4¶¯¿Ê½Ð¡£½à·è¾¡¤Ç²ÖºéÆÁ±É¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µéÀ¸¤Ë¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÃæÂ¼¾©¸ã¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È¤¤¤¦¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤¬Â·¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¡£3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢¸ª¤Î²ø²æ¤ä¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÂçÂ´¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎJX-ENEOS¡Ê¸½ENEOS¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡£¡ÖµÕ»»¡×¤Î»×¹ÍÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡£
¡¡¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âµå»ù¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¼´¤È¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¹âÍü¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â´ë¶È¤¬¹¹ð¤òÂÇ¤Á¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¾Íè¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Í£°ì¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø²¶¤Ï·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤·¡Ù¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ù¤È¤¤¤¦ÂàÏ©¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä´¤Ù¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÄ´¤Ù¤Æ¡Ä¡ÄºÇ¸å¤Ï¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤Ë¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Áª¤ÓÊý¤¬Ì¤Íè¤ÎÉý¤ò³Î¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡¶¯¹ë¹»¤òÈò¤±¤ë¡£°ì¸«¡¢µÕÄ¥¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤â¡¢¹âÍü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï7Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¼´¤«¤éµÕ»»¤·¤¿É¬Á³¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿À¸¶±Ñ¾´ / Hideaki Kanbara¡Ë