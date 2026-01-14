¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤ÇCO2¥¼¥í¹Ò¹ÔÀ®¸ù¡¡¿åÁÇ¤È¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡¢¼Â¾Ú¤ÏÀ¤³¦½é
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¤Ê¤É¤Ï14Æü¡¢Ç³ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¿åÁÇ¤òÍÑ¤¤¤ë¿åÁÇº®¾Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤ËÅëºÜ¤·¡¢¿åÁÇ¤È¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÇ³ÎÁ¡ÊBDF¡Ë¤ò»È¤¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤»¤º¤Ë¹Ò¹Ô¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºâÃÄ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÁÇ¤ÈBDF¤òº®¾Æ¤·¤¿¹Ò¹Ô¤ÎÀ®¸ù¤ÏÀ¤³¦½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ç¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¡ÖÅ·Ý¿¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Î³¤Ìî¸÷¹Ô¾ïÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¹ÁÏÑÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Î±¿¹Ò¼Â¸½¤Ï¡¢¹Á¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ËÆ»¤ò³«¤¯²è´üÅª¤Ê°ìÊâ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Å·Ý¿¤ÏÁ´Ä¹38¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô287¥È¥ó¡£¿åÁÇº®¾Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¹â°µ¿åÁÇ¥¬¥¹ÃùÂ¢¡¦¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£½ÅÌý¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢½ÅÌý¤È¿åÁÇ¤Îº®¾Æ¤Ç¤âCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó60¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½ÅÌý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤«¤éºî¤Ã¤¿BDF¤Î»ÈÍÑ¤ËÄ©Àï¡£ºòÇ¯12·î¤ËÊ¡»³»Ô¤ÎÈ÷¸åÆç¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢0.5¥«¥¤¥ê¡Ê926¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¡£