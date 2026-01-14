【セブン‐イレブン×田中商店】人気トッピング「赤オニ」をイメージした「辛オニ濃厚豚骨」カップ麺が登場!
セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日より、東京都足立区に本店を構える豚骨ラーメンの名店「博多長浜らーめん 田中商店」監修のカップラーメン「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」(267.84円)を、全国のセブン‐イレブンにて販売する。
「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」(267.84円)
実店舗で高い人気を誇る、唐辛子や山椒を効かせた「田中商店」名物のオリジナルトッピング「赤オニ(辛子挽肉)」。同商品は、そんな「赤オニ」を組み合わせた味わいをカップラーメンで再現すべく、開発された一杯。
「赤オニ」トッピングイメージ
豚骨のまろやかさを引き立てつつ刺激的なアクセントをプラスしており、強すぎない辛さで、幅広い層が楽しめる仕様に。
濃厚でありながらもコク深さとキレの良さを両立した旨辛豚骨スープと、歯切れの良い特許製法のかため極細麺との相性が良い。
なお、記載の価格は消費税8%を含む価格で、店舗によって異なる場合がある。
