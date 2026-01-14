Ç¯»Ï¤Ï¡Ö¤À¤ë¤¤¡×¡ÖÀµ·î¤Ü¤±¤¬¡×¡ÄÉÔÄ´¤ÎÀ°¤¨Êý¡¡¡È»þº¹¥Ü¥±¡É¤ËÃí°Õ¡©¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼Ä¾ÅÁ¡Ö¹¬¤»¤Î¤Ï¤Ò¤Õ¤Ø¤Û¡×¡Ú¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ã¡ª¡Û
Ä¹¤¤µÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤Æ»Å»ö¤ä³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤ë¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯»Ï¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤äÂÐºö¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³¹¤ÇÊ¹¤¯¡ÄµÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡©
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ï¢µÙ¤È·ë¹½Ä¹¤¤µÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢³¹¤ÎÊý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê50Âå¡Ë
¡Öº£Ç¯10Ï¢µÙ¤Ç¤·¤¿¡£±ØÅÁ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡£¡Êº£¤Ï¡Ë¤â¤¦¤¿¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê¤«¤é¤À¤Ï¡Ë¤À¤ë¤¤¤Ç¤¹¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï5Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿¶âÍ»¶È¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö²È¤Ë¤¤¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í²È»ö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô½Ð¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡£µÙ¤ß¤Ü¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤°3Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö3 Ï¢µÙ¤Ç¤â¤Þ¤¿Î¹¹Ô¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÀÂÎ¤¬½Å¤¯¡¢Àµ·î¥Ü¥±¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Ë¤½¤í¤½¤íÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥ê¥º¥à¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¿Æ¤â¤À¤é¤À¤é¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤â»Ò¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
ÀìÌç³ØÀ¸¡Ê19¡Ë
¡Ö¡ÊµÙ¤ß¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤ÈÃë¤Î 12»þµ¯¤¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¸¤ÇÈ´¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¹¤®¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸³è½¬´·¤âÍð¤ì¤Æ¡£¤¤¤ä¤¢¡Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤º¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î2ÇÜ¤Î´µ¼Ô
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öº£¤Î»þ´ü¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¡Ø¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤éÍè¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤Î1·î11Æü¤ÏÉáÃÊ¤ÎÇÜ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦°ßÄ²¾ã³²¤ÎÊý¤¬Íè±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥°¥º¥°¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤â¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë13ÆüÄ«¤Ï¤¹¤´¤¯¼ê¤³¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡ÄÉÔÄ´¤¬½Ð¤ë¥ï¥±
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡Ä¡£¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÂÎÄ´¤Î´Ø·¸¤Ë¾Ü¤·¤¤°¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø¤Îº´Æ£½ãµÒ°÷¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤äÏ¢µÙÌÀ¤±¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÈóÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡¢°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ë½°ûË½¿©¤Ê¤É°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»³粼À¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Ï¡ØµÙ¤ß¤À¤«¤é¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÌë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡ØÍâÆü¡¢¤¢¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Èè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤äµ¯¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¡£¡Ø´¨¤¤¤·¡Ä¡Ù¤È¥ê¥â¥³¥ó¤òÉÛÃÄ¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¶ËÃ¼¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö4¤ÄÌÜ¤ÏÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡×
Âí¸ýËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö»ä¤â¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ªÃëÁ°¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯»þ´Ö¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤«¤é¤À¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö5¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤ÆÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤¬ºÆ³«¤·¤¿»þ¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×
Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤³1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤À¤ë¤¤¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢Æ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£À¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤Ç¡Ö»þº¹¥Ü¥±¡×¡©
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤ë»þ´Ö¤È¿²¤ë»þ´Ö¤¬Ê¿Æü¤ÈµÙÆü¤Ç¥º¥ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¥é¥°¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ø¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»þº¹¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤«¤é¤À¤Ø¤Î°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þº¹¥Ü¥±¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊ¿Æü¤ÏÌëÃæ¤Î12»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«¤Î6»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌë¹¹¤«¤·¤·¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Î2»þ¤Ë¿²¤Æ10»þ¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¿Æü¤Ê¤éÌëÃæ¤Î3»þ¡¢µÙÆü¤ÏÄ«¤Î6»þ¤Ç¤¹¤¬¡£¤³¤Îº¹¤Î3»þ´Ö¤¬»þº¹¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºØÆ£Í¤¼ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö»þº¹¥Ü¥±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¾Àî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤³¤ì¤¬°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ÂÐ½èË¡¤Ë¡ÖÆü¸÷¡×¤È¡ÖÄ«¿©¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÉÔÄ´¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°ËÆ£±¡Ä¹¤âº´Æ£µÒ°÷¶µ¼ø¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ëÂÐ½èË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤ºÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¤ËÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Î¹çÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÍð¤ì¤¬À°¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£every.¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Øµ¯¤¤Æ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë30Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÄ«¤´¤Ï¤ó¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÂ¡¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£¤«¤é¤À¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡Ö¥¿¥ª¥ëÂÎÁà¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥ºµ¤¾ÝÉÂ¸ÜÌä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£µÒ°÷¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥ª¥ëÂÎÁà¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î¾Ã¼¤ò»ý¤Á¡¢ÏÓ¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¤²¤Æ¡¢ÇØÃæÂ¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥Ã¤È²ó¤¹´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Éª¤Ï¶Ê¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò5²ó·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¸ª¤«¤éÇØÃæ¤Î·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ª¤«¤éÇØÃæ¤Î·ì¹Ô¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£Ï¢µÙÌÀ¤±¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡©
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¡Øµ×¡¹¤Î³Ø¹»¤È¤«»Å»ö¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÍî¤Á¹þ¤àÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤ò¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÅÏÉôÂî¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹¬¤»¤Î¤Ï¤Ò¤Õ¤Ø¤Û¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø¤Ï¡Ù¤ÏÈ¾Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡¢¡Ø¤Ò¡Ù¤Ï¿ÍÊÂ¤ß¤Ç¤¤¤¤¡¢¡Ø¤Õ¡Ù¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¤¤¤¡¢¡Ø¤Ø¡Ù¤ÏÊ¿ËÞ¤Ç¤¤¤¤¡¢¡Ø¤Û¡Ù¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ç¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â´üÂÔÃÍ¤ò¤¢¤Þ¤ê¹â¤á¤º¡¢È¾Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¸òÎ®¡¦»Å»ö¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×
¡ÖSNS¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7³ä¤ÎÎÏ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤ëÊý¤¬¡¢10³ä¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´¤¬¤±¤Ç¤¹¡×
ºØÆ£¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿Êý¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¿·Ç¯¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌµÍý¤Ï¤»¤º¤Ë¡Ø¹¬¤»¤Î¤Ï¤Ò¤Õ¤Ø¤Û¡Ù¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ò¹¯¤Çº£Ç¯¤â¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×