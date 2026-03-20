オールブラックコーデがSNSでたびたび話題となる、Snow Man目黒蓮。彼のメンバーカラーでもある“黒”コーデは、すらりとした高身長の目黒と相性抜群で、端正な顔立ちをより引き立てる。今回は、特に反響の多かった美しさに磨きのかかるオールブラックコーデを厳選して紹介したい。 写真＆動画：メンバーカラーの黒を着こなす、目黒蓮（全7投稿） ■大人の余裕漂うブラ