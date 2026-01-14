¡Ú´¶Æ°¤Î¾®¤ß¤ä¤²¡ÛÄ®ÅÄ¤Î±£¤ì¤¿Ì¾Å¹¡Ø¥¯ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¡Ù¤ÎÌ¥ÏÇ¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤È¥Þ¥í¥ó¥µ¥ó¥É
¡ü¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥íー¥«¥ëÉô¡×¤¬¸«¤Ä¤±¤¿´¶Æ°¤ß¤ä¤²¡£º£²ó¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡ØPatisserie Coeur¡õHeart¡Ù¤ÎÀäÉÊ¤ª¤ä¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ»Ô¶â°æ¤ÎÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØPatisserie Coeur¡õHeart¡Ê¥¯ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¡Ë¡Ù¡£Å¹Ì¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¿´¤È¿´¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¿¿¿´¤òÆÏ¤±¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îß·×1ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö²«¶â¤Î¥¶¥Ã¥Ï¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥¿ーÂ³½Ð¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¤È¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥í¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢´¶Æ°¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡©
¾®ÅÄµÞÀþÄáÀî±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¥ê¥¹±à¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤ËÐÊ¤à¥¯ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¡£¥°¥é¥ó¥Ç¥åー¥ë¶â°æ¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ÏÌÀ¤ë¤¯À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥±ー¥¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¡¢¸·Áª¤·¤¿ºàÎÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥£ー¥ó²Û»Ò¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤ß¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£À¸²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×
¤ª¼è¤ê´ó¤»¤â²ÄÇ½¡£5¸ÄÆþ¤ê¡¢10¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤«¤é¹¤¬¤ë¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡£´Å¤¹¤®¤º¡¢¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤òÊ¤¤¦Çò¤¤¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÇÀ¸ÃÏ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹ÈÃã¤Ë¤â¥³ー¥Òー¤Ë¤â¹ç¤¤¡¢¸á¸å¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½©Åß¤ÎÂ£¤êÊª¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥í¥ó¥µ¥ó¥É¡×
1¸Ä 450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÎäÂ¢¤Ç20Æü´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½
½©°Ê¹ß¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥í¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡£¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ËèÇ¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥í¥Û¥í¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥í¥óÉ÷Ì£¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥óÉ÷¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤¬ìÔÂô¤Ë¥µ¥ó¥É¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Ã¥ー¤¬¤Û¤É¤±¡¢¥¯¥êー¥à¤È·ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë»êÊ¡¤Î½Ö´Ö¡£·ª¹¥¤¤Ë¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨µ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¾õ¶·¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¶¡¦¥Þ¥í¥ó¥µ¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡Î¿©³Úweb¡Ï
¤ªÅ¹¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö²«¶â¤Î¥¶¥Ã¥Ï¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¹ØÆþ»þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥áー¥¸
¤Þ¤¿¡¢Å¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö²«¶â¤Î¥¶¥Ã¥Ï¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ï¡¢¥¦¥£ー¥ó¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¤ÈÆüËÜ¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¡£72¡ó¤È¤¤¤¦¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥«¥ªÊ¬100¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¾å³Ý¤±¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÄÌÈÎ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢±óÊý¤ÎÊý¤Ç¤â¤³¤Î´¶Æ°¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤È¿´¤ò·Ò¤°¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥¯ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¡Ù¡£¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ëÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤È¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Ä®ÅÄ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üSHOP INFO
Patisserie Coeur¡õHeart¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¯ー¥ë¡õ¥Ïー¥È¡Ë
½»¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶â°æ5-19-17 ¥°¥é¥ó¥Ç¥åー¥ë¶â°æ101
TEL¡§042-860-2066
±Ä¡§10:00～19:00
µÙ¡§¿åÍË
https://www.coeur-and-heart.info
¢¨Ãó¼Ö¾ì´°È÷
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°Â»Þ·ë°á
¡È¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ÈÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Î¹Àè¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤òÃµË¬¡¦È¯¿®¡£Î¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µÙÆü¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡È±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¡É¤òÃµ¤·¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¡¢Î¹Àè¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿©¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤òÈ¯¿®Ãæ¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¡£