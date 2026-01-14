Ãæ¹ñ¡¢¼¡¤Î¼Ö¤Î¹ØÆþÍ½»»¡Ö30Ëü¸µ°Ê¾å¡×63¡ó¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¼¡¤Î¼Ö¤Î¹ØÆþÍ½»»¤ò30Ëü¸µ¡ÊÌó660Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Á´ÂÎ¤Î63¡ó¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¤Î2026Ç¯ÈÇ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼«Æ°¼Ö¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¼Ö¤Î¹ØÆþÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢30Ëü¸µÂæ¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬30¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢40Ëü¸µÂæ¤Î22¡ó¡¢50Ëü¸µ¡ÊÌó1100Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î11¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î63¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£10Ëü¸µ¡ÊÌó220Ëü±ß¡ËÌ¤Ëþ¤Ï2¡ó¡¢10Ëü¸µÂæ¤Ï8¡ó¡¢20Ëü¸µÂæ¤Ï25¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¹ØÆþ¼Ö¤Ç´õË¾¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¡ÊICE¡Ë¤¬41¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤¬21¡ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤¬19¡ó¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHEV¡Ë¤¬17¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÎ®ÄÌ¶¨²ñ¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¾ðÊóÏ¢ÀÊÊ¬²ñ¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤Î¾èÍÑ¼ÖÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï17Ëü¸µ¡ÊÌó374Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ1Ëü4000¸µ¡ÊÌó30Ëü8000±ß¡Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÊÌ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢ICE¤¬18Ëü2000¸µ¡ÊÌó400Ëü4000±ß¡Ë¡¢BEV¤äPHEV¤Ê¤É¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤¬16Ëü1000¸µ¡ÊÌó354Ëü2000±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë