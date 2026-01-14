ÌîµåÎ¥¤ì¤Î¡Ö°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï»ØÆ³¼Ô¡×¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬»ØÅ¦¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼Å¾Íî¤òËÉ¤°¡ÈÂÐºö°Æ¡É
·¬ÅÄ»á¤¬Ìîµå¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ë»ýÏÀ¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖºÇÂç¤è¤êºÇÅ¬²½¡×
¡¡¸µµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÂç¤¤Ê´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸30¿Í¤Ø¤Î»ØÆ³¸å¤Ë¡¢Ãæ³ØÌîµå¤Ø¤Î´üÂÔ¤È´íµ¡´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³ØÌîµå¤Î´íµ¡´¶¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¶¥µ»¿Í¸ý¤¬5¡Á6³ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìîµå¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¾¯»Ò²½¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï»ØÆ³¼Ô¡¢Âç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð1Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Î²ÃÌÁ¹»¿ô¤Ï2001¡Á2006Ç¯¤Ï4200¹»¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï3768¹»¡£Éô°÷¿ô¤â¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î17Ëü312¿Í¤«¤é¸º¤êÂ³¤±¡¢2025Ç¯¤Ï12Ëü5381¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤ÏºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¾¯»Ò²½¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¿¤ÀÌîµå¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌîµå¿Í¸ý¤ÏÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¿Í¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤Ï²¿¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Ï²¿¿Í¤°¤é¤¤¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡£¿Í¿ô¡¢³Ø¹»¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿Í¿ô¡¢¹»¿ô¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¢¹çÍýÅª¤ÊÊýË¡¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºÇÅ¬¤Ê¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÏÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÅ¬ÀÚ¤Ê¡ËÎÌ¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ê»ØÆ³¤·¤Æ¡Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬ÎÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£À®Ä¹´ü¤À¤±¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¿©»ö¤Ç¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¾Ã²½Ç½ÎÏ¤¬°ã¤¦¡£¤É¤ó¤Ö¤ê5ÇÕ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð1ÇÕ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£Å¬ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤ËÂÎ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÌÔÎý½¬¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ø¤¿¤ÊÆ°¤¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯Ä«Îý¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¿´µ»ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿çÌ²¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¢¹çÍýÅª¤ÊÊýË¡¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌîµå³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¤Î»×¤¤¡£¶¥µ»¿Í¸ý¤ÎºÇÅ¬²½¤È¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÎý½¬¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë