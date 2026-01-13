「時間の見える化ノート」でムダ買い減。マネーの達人が6年で貯蓄1000万円を達成した秘密
節約しているはずなのにお金が残らない人は、時間の使い方にあるかもしれません。1日の行動をノートで見える化すると、ムダな買い物が減って支出のコントロールがしやすくなります。今回は、このノート習慣を実践したことで、6年で1000万円の貯蓄を達成したインフルエンサー・くぅちゃんからお金に愛されるコツを教えてもらいました。
「時間軸ノート」の導入でムダな支出をカット！
6年で1000万円の貯蓄を達成したインフルエンサーのくぅちゃんは、毎朝起きたらすぐに「時間軸ノート」を書くようにしています。
「タスクや、やりたいことをいつやるか書き出してチェック式にしたら、時間に余裕が感じられるようになりました」（くぅちゃん、以下同）
●「時間軸ノート」の書き方
1．朝のルーティンを記入。
2．午前のタスクを記入。
3．午後のタスクを記入（子どもの急用などが入ることがあるので、なるべくあけておく）。
4．夜、家事が一段落したら1日の振り返りを記入。
ペンはパイロットのVコーンが書きやすい！
ここがすごい！「時間軸ノート」の3つのポイント
時間軸ノートで1日の流れを見える化するだけで、余計な出費を抑えられます。
●1：持っていくものリストで「間に合わせ買い」を防止
予定を書く際、持っていくものをリスト化。忘れ物がなくなり、出先でビニール傘を買う…などの「間に合わせ買い」がゼロに。
「出かける前にあわてることもなくなりました」
●2：必要なものだけにお金を使えるようになる
時間に余裕ができ、欲しいものややりたいことの優先順位が明確に。
「身だしなみにはある程度お金をかけるなど、使い方にメリハリがついて、満足度もアップ！」
●3：お金を使う時間を意識して余計な買い物を減らす
1日のうちお金を使う時間を決め、余計な買い物を回避。
「予定に組み込めば時間も限られるので、ふらっと100円ショップで物色…といったことがなくなりました」