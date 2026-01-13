¡ÈÂçÃ«Ä¶¤¨¡É¤âµå³¦ºÇÄã¡Ö-12¡×¡¡1185²¯±ß¥½¥È¤ÎÀäË¾¿ôÃÍ¡ÄMLBµ¼Ô¤Î»ØÅ¦¡ÖÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¡×
¥á¥Ã¥Ä²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë38ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤â¡Ä
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ï15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1216²¯±ß¡Ë·ÀÌó¤Î1Ç¯ÌÜ¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡õ105ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉMVPÅêÉ¼3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëµå³¦Í¿ô¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼µ¼Ô¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¡Ö¥½¥È¤ÎÂÇ·â¤Ë²þÁ±¤ÏÉÔÍ×¡¢²ÝÂê¤Ï¼éÈ÷¤À¤¬¸ý¤Ç¸À¤¦¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢27ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¼éÈ÷»ØÉ¸OAA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòµ¨¤Î¥½¥È¤Ï³°Ìî¼ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¡Ö-12¡×¤È²õÌÇÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë½ª»Ï¡£¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç¤â¡Ö-41¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥½¥È¼«¿È¤Ï²þÁ±¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì¹ñ¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ïº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ëÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¿¿¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Î¸Ø¤ê¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥É¥é¡¼»á¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢Èà¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæÈ×¤«¤é·àÅª¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥½¥È¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¡×¤È¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÈÌ¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¥½¥È¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤Î²þÁ±¤ò·Ç¤²¡¢Á°¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤ÏÈôÌö¡£ÅðÎÝ¿ô¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤Ç¤â12¸Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢3ÇÜ°Ê¾å¤Î38ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥é¡¼»á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò²þÁ±¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤òÁö¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡×¤³¤È¤¬³ÐÀÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Îµ»½Ñ¤¬³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡Ö¥½¥È¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î±¦Íã¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí¼á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Ç²Ô¤®½Ð¤¹ËÄÂç¤ÊÃù¶â¤ò¡¢¼éÈ÷¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¡ÖÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î°ÂÄê´¶¡£¤¹¤Ç¤ËMVPµé¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä²øÊª¤¬¡¢²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë