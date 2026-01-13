お笑い芸人みやぞん（40）が、12日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）とともに出演。みやぞんが高所恐怖症になった出来事を明かした。

丸山は「夜景とかも好きだし、でも、あまりにも高いところは嫌だから2階ぐらいから見る夜景がいい」と、高所恐怖症だと明かした。

そして丸山がみやぞんに「高所恐怖症？」と聞くと、「高いとこ？ 苦手だって。昔は大丈夫だった。昔、建築現場とかやってたから…38階から落ちたんだよ、僕」と明かした。「壁を付ける作業をやってて、38階からゴーって落ちたわけ…37階に」と説明すると、丸山は「あ、今、1階にかと思ってた」と言った。みやぞんが「ネットがあるから」と明かし、丸山は「なるほど！38から37に落ちたの？ で、ネットに救われたってこと？」と聞いた。

するとみやぞんは「だけど僕は38階から落ちたっていう、あの記憶があるわけ。『大丈夫か？』って言われて。そっからもうダメ、怖い」と打ち明けた。丸山が「あー、その経験してたら、さすがに怖いよ」と言葉をかけると、みやぞんは「高い所に行くと、手から汗出るし、足がすくむでしょ。あれね、飛び降りないように体がなってんだって」と語った。