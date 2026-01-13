大谷翔平はオフは複数のCMに登場している

オフの挙動も大きな話題だ。ドジャースの大谷翔平投手がこのオフ、複数本のCMに出演していることにLAの地元メディアが注目。「地球上で最高の野球選手」と評しつつ、スポンサーの広告塔としてグラウンド外でも圧倒的な存在感を放つ姿に注目している。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ショウヘイ・オオタニ、今オフに複数の注目度の高いCMで主役を務める」との見出しで10日（日本時間11日）に記事を掲載。マルチな才能に「ドジャースのスーパースターであるショウヘイ・オオタニにできないこととは何だろうか？」と投げかけている。

投打二刀流で活躍するスーパースターを「まさに一生に一度現れるかどうかのレベルの選手」と称賛。ドジャースとの10年契約は8年残っていることもあり、「背番号17番のプレーを毎晩のように見ることができるのは光栄なことだ」と述べている。

その上で、大谷が現在はCMで“活躍”している事象を紹介。「何でもこなせる選手であり、このオフシーズンにはカメラの前にも数多く登場し、国内外で注目度の高いCMに4本出演している」と報じ、野球の枠を超えた影響力に触れている。

スター性と経済的価値についても同メディアは高く評価。「オオタニは間違いなく地球上で最高の野球選手であり、現時点では最も市場性が高い存在でもある」と言及。大谷がスポンサーを務めているCMを紹介。そのうちの一つでもあるニューバランス社については「彼は約3年間にわたり同社と契約しており、ブランドの成長を支える（重要な）中心人物となっている」と、大谷の継続的な貢献を強調していた。（Full-Count編集部）