鍋料理は、寒い日やしっかり食べたい日のお助けメニュー。今回ご紹介するモツ鍋風豚キャベツは、材料と調味料を全部入れて火にかけるだけなのに、思わずお箸が止まらないおいしさ。フライパンでつくって、そのまま食卓に出せるのもうれしいポイントです。料理コラムニスト山本ゆりさんのレシピです。

スタミナたっぷり！お箸が止まらないフライパン鍋料理

フライパンに全部入れて煮るだけで、そのまま食卓にドーン！ 野菜はほかにモヤシ、タマネギ、白菜など、なにを入れてもおいしい。

【写真】モツ鍋風豚キャベツの具材

●モツ鍋風豚キャベツ

【材料（4人分）】

豚バラ薄切り肉 300g

キャベツ 1／2個（600g）

ニラ 1束

ニンニク 4かけ

A［顆粒鶏ガラスープの素、みそ、しょうゆ、みりん各大さじ2 水4カップ（800mL）]

赤唐辛子（小口切り・好みで） 適量

ゴマ油 大さじ1

塩、コショウ、すりゴマ（白） 各適量



【つくり方】

（1） 具材を切る

キャベツはざく切りに、ニラは6cm長さに、ニンニクは薄切りにする。豚肉は食べやすい長さに切る。

（2） 煮る

フライパンにAを入れて混ぜ合わせ、（1）のキャベツを入れてその上に豚肉を広げる。ニラをのせ、ニンニク、赤唐辛子を散らす。フタをして中火にかけ、6〜7分煮る。

（3） 仕上げる

ゴマ油を回し入れ、塩、コショウで味をととのえ、すりゴマをふる。

［1人分409kcal］

【ポイント】

調味料は最初にすべてフライパンに入れ、水で少しずつ溶きのばすと全体に混ざりやすい！

【メモ】

「ニンニクは味の決め手なので、できればチューブより生がオススメ（余ったら冷凍できるんで）！ このスープがめちゃめちゃおいしいので、余ればうどんや中華麺を入れてどうぞ」（山本さん）

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです