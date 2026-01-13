ニンニクや白菜たっぷりの「モツ鍋風豚キャベツ」。ワンパン15分でつくれて、ガツンとウマい！：山本ゆりさんレシピ
鍋料理は、寒い日やしっかり食べたい日のお助けメニュー。今回ご紹介するモツ鍋風豚キャベツは、材料と調味料を全部入れて火にかけるだけなのに、思わずお箸が止まらないおいしさ。フライパンでつくって、そのまま食卓に出せるのもうれしいポイントです。料理コラムニスト山本ゆりさんのレシピです。
スタミナたっぷり！お箸が止まらないフライパン鍋料理
フライパンに全部入れて煮るだけで、そのまま食卓にドーン！ 野菜はほかにモヤシ、タマネギ、白菜など、なにを入れてもおいしい。
●モツ鍋風豚キャベツ
【材料（4人分）】
豚バラ薄切り肉 300g
キャベツ 1／2個（600g）
ニラ 1束
ニンニク 4かけ
A［顆粒鶏ガラスープの素、みそ、しょうゆ、みりん各大さじ2 水4カップ（800mL）]
赤唐辛子（小口切り・好みで） 適量
ゴマ油 大さじ1
塩、コショウ、すりゴマ（白） 各適量
【つくり方】
（1） 具材を切る
キャベツはざく切りに、ニラは6cm長さに、ニンニクは薄切りにする。豚肉は食べやすい長さに切る。
（2） 煮る
フライパンにAを入れて混ぜ合わせ、（1）のキャベツを入れてその上に豚肉を広げる。ニラをのせ、ニンニク、赤唐辛子を散らす。フタをして中火にかけ、6〜7分煮る。
（3） 仕上げる
ゴマ油を回し入れ、塩、コショウで味をととのえ、すりゴマをふる。
［1人分409kcal］
【ポイント】
調味料は最初にすべてフライパンに入れ、水で少しずつ溶きのばすと全体に混ざりやすい！
【メモ】
「ニンニクは味の決め手なので、できればチューブより生がオススメ（余ったら冷凍できるんで）！ このスープがめちゃめちゃおいしいので、余ればうどんや中華麺を入れてどうぞ」（山本さん）
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです