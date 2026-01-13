オリが獲得発表のジェリーは身長213センチ

オリックスは13日、新外国人選手としてショーン・ジェリー投手と契約合意したことを発表した。メジャー史上最長身タイとなる213センチを誇る28歳右腕の獲得に、ファンからは驚きの声が上がっている。かつてメジャーでも話題となった規格外のサイズが、日本球界に上陸することとなった。オリックスが超大型右腕を獲得し、SNSでは大きな反響を呼んでいる。

ジェリーは2018年ドラフト2巡目でジャイアンツに入団。2022年にメジャーデビューした際には、歴代最長の6フィート11インチ（約211センチ、現在は213センチと公表）の高身長で注目を集めた。2024年には自己最多の58試合に登板して防御率3.90をマーク。メジャー通算では93試合に登板し、7勝8敗、防御率5.11、145奪三振という実績を誇る。

投球スタイルは、最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測するシンカーが主体。これにナックルカーブやカッターを織り交ぜる。ジェリーは「すばらしい組織の一員としてプレーする機会を与えてくださったオリックス・バファローズに感謝しています。チームに日本一をもたらせられるよう、頑張ります」と球団を通じて意気込みをコメントしている。

NPBで見ると、昨季の最高身長はロッテのタイロン・ゲレーロ投手の203センチ。それを10センチも上回り、メジャー史上最長身タイの助っ人獲得の一報を受け、SNS上のファンは即座に反応。「デカ過ぎぃぃぃ」「これだけデカいとさすがに距離感バグる」「とんでもないサイズ」といった驚愕のコメントが並んだ。日本の打者を翻弄するシーンを多くのファンが期待している。（Full-Count編集部）