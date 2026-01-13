「W堀米」の呼び名問題がまさかの深刻化だ！？コンサドーレ札幌は12日、金武町陸上競技場で沖縄キャンプ初日を迎え、2部練習を実施。川井健太新監督（44）は午前と午後に1時間ずつ短期集中型で強度の高い練習を行った。鳥栖から新加入のMF堀米勇輝（33）は、新潟から10年ぶりの復帰となったDF堀米悠斗（31）との“名前かぶり”を気にしていたが、この日、第3の存在が現れた。

堀米勇は鳥栖や山形でも指導を受けた川井監督から「ゴメ」と呼ばれてきたが、堀米悠のあだ名はプロ入りしてからずっと「ゴメス」。堀米勇が「呼び名についてはぼやーっと流れてしまっている」と未解決で初日を迎えたが、この日からポルトガル人DFのペドロ・ゴメス（22）が練習生として登場。堀米勇は「状況が悪化した」と周囲を笑わせた。

1メートル85のペドロ・ゴメスは昨季はアゼルバイジャン1部リーグのFKカパス・ガンジャでプレーした。現在はフリーで、獲得となれば移籍金は発生しない。センターバックや右DFなど最終ラインが主戦場の選手で、まだ22歳と若くクラブも獲得を見据え能力を見極めていく。

昨年は今季名古屋に期限付き移籍したMF高嶺朋樹と横浜Mに完全移籍した近藤友喜の「ともき問題」が勃発したが、区別をつけず2人とも「ともき」の呼びで落ち着いた。堀米勇は「玲央君（大崎）に勇輝とも呼ばれるので、それが浸透すれば」とも口にした。16日には浦和との今季初実戦となる練習試合が予定される。それまでに、結論は出るだろうか。（青木 一平）