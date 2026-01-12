大人も子どもも大好きな、タルタルソースたっぷりのチキン南蛮。「卵をゆでて刻んでタルタルをつくり、鶏肉は油で揚げて…」と、手間がかかるイメージがありますよね。でも、そんな工程はすべて省略してOK！ ゆで卵は「ゆでない」、チキン南蛮は「揚げない」のが、まるみキッチンさん流です。タルタルソースもチキン南蛮も10分あれば完成する、疲れた日の晩ごはんにもぴったりな一皿を、ぜひ試してみてください。

斬新な工程に目からウロコ！チキン南蛮は手間なくつくれる

ゆでない「ゆで卵」でつくる簡単タルタルソースと、揚げ焼きチキン南蛮で手間なし調理。＜調理時間10分＞

【写真】タルタルソースはレンチンで！

※ 電子レンジの加熱時間は、調理時間に含まれません

●レンチンタルタルのチキン南蛮

【材料（4人分）】

〈レンチンタルタルソース〉

卵 1個

マヨネーズ 大さじ2

イエローマスタード 大さじ1／2

砂糖 小さじ1

塩コショウ（味つき・市販品） 小さじ1／2（または塩、コショウを各小さじ1／4）

ニンニク（すりおろす） 小さじ1／2（またはチューブ2cm）



〈チキン南蛮〉

鶏胸肉（皮なし） 350〜400ɡ

マヨネーズ 大さじ1

片栗粉 大さじ3

サラダ油 大さじ3

A［しょうゆ、みりん各大さじ2 酢大さじ1 砂糖大さじ1／2 ニンニク（すりおろす）小さじ1（またはチューブ4cm）］

レタス 適量



【つくり方】

（1） レンチンタルタルソースをつくる。耐熱容器に卵を割り入れ、黄身に菜箸を刺して5回ほどふり、ごく軽くほぐす。ラップをふんわりとかけ、電子レンジ（600W）で50秒ほど加熱する。

（2） （1）を粗くつぶし、残りの材料と混ぜ合わせる。

（3） チキン南蛮をつくる。鶏肉は1.5cm幅程度に切り、ポリ袋に入れる。マヨネーズを加えてよくもみ込み、さらに片栗粉を加えてよくもむ。

（4） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（3）をこんがりと揚げ焼きにする。中心まで火がとおったら、弱火にする。残った油をペーパータオルで軽くふき取る。

（5） （4）にAを加えて中火にし、さっとからめる。器に盛り、（2）のタルタルソースとレタスを添える。

［1人分317kcal］

【ポイント】

レンチンで湯沸かしも殻むきも省略。黄身はくずしすぎないのがコツ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください