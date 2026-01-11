SNSで発表

日本ハムで2021年までプレーした谷口雄也氏と、野球女子としても有名なモデルで妻の椿梨央さん11日、双方のSNSで第一子となる長男が誕生したことを報告した。

谷口さんは甘いマスクで球界を沸かせ、チームが日本一になった2016年には自己最多83試合に出場。NPBでは通算272試合で140安打、7本塁打、打率.241ｍ15盗塁を記録した。2021年限りで引退し、その後は球団職員に転身した。2023年7月7日に椿さんとの“七夕婚”を発表していた。

谷口さんはこの日、「家族が増えました」として自身のX（旧ツイッター）を更新。「うまくいかない事が多くその度に共に落ち込み、励まし合う日々」と出産までは妻と二人三脚で苦労したことを明かしたが、「かけがえのない時間を過ごさせていただきました」。出産当日も苦労があった中、病院の先生などのサポートもあって無事に長男が生まれ、「生命の力強さを目の当たりにしました」と感動したことを明かした。

また、「出産までに数え切れないほどの困難や不安を乗り越えてくれた妻に感謝です。ありがとう」と椿さんに感謝を届けた。「新米パパとなりました！ 息子の成長を楽しみに、育児も仕事も頑張ります！」と意気込みを明かしている。

椿さんもインスタグラムにて出産を報告。「産前産後の恨みは一生と言いますが夫が私にしてくれた沢山の優しさ、寄り添い、励ましの言葉は一生忘れません。ありがとう」と、夫・谷口氏に御礼を綴った。（Full-Count編集部）