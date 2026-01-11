大谷翔平が感銘を受ける人物をロバーツ監督が言及

ドジャース・大谷翔平投手が「感銘を受けた選手」を、デーブ・ロバーツ監督が“代弁”している。10日（日本時間11日）、米スポーツ局「MLBネットワーク」にロバーツ監督が出演。「（大谷は）ジャッジに感銘を受けていると思う」と言及した。

番組では司会のマット・バスガーシアン氏が「直感的に彼（大谷）が誰に感銘を受けたかわかりますか？ サンディー・コーファックスと初めて会った時でしょうか？ それとも（別の）球団レジェンドでしょうか？ MLBレジェンドでしょうか？ 日本で憧れだった人でしょうか？ 全世界で最高と言われる男が感銘を受けた人は誰でしょうか？」とロバーツ監督に“質問攻め”した。

するとロバーツ監督は「ジャッジに感銘を受けていると思う」と答えた。続けて「あと感銘を受けていると思うのは……。というか、感銘を受けているのはフレディ・フリーマン。フレディの日々の振る舞いだ。彼が（ドジャースの）クラブハウスの文化を作っている」と同僚の存在をたたえた。

さらに指揮官は「ショウヘイも引っ張っていきたいタイプ。（ワールドシリーズ第3戦で）9回出塁して、18イニング戦った試合後、次の日のスタメンから外れる提案をしたけど、彼は断固拒否した。彼は毎試合プレーしたいんだ。だから（感銘を受けたのは）フリーマンだと思う」と話すなど、グラウンドに立ち続ける姿勢を“再評価”していた。（Full-Count編集部）