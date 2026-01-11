昨年に続いてオフに同僚と再会

昨季限りで現役を引退し、オリックスの球団スタッフとなった佐野皓大氏が10日、自身のインスタグラムを更新。かつての戦友であるドジャースの山本由伸投手も登場し、リラックスした「素の表情」がファンの間で大きな反響を呼んでいる。

山本より2歳上で、惜しまれつつも現役引退した佐野氏。投稿したのは、寿司屋での貴重なプライベート写真だった。そこには、ケーキを手にした佐野氏を、少しおどけた表情で視線を送る山本の姿があった。実はこの2人、昨年も同じ寿司屋での写真を投稿しており、ファンにとってはオフの「毎年恒例」の楽しみとなっている。

この投稿にSNS上のファンは即座に反応。「日本に帰ってきたら毎年開いてくれるの嬉しい！」「佐野さんと由伸さんの関係性が素敵です」「佐野さんお疲れ様でした」といった温かいコメントが並んだ。特に、世界一に貢献したスターとなっても変わらない山本の姿勢に「由伸くん、ホントにオリックスの仲間の事好きすぎる。リラックスしてるの顔見たら分かる！どんなに大きくなっても、由伸くんは由伸くんだなーって安心する」との声もあった。

年末年始の山本は、同じくオリックス時代の同僚だった山崎颯一郎投手や杉本裕太郎外野手らとの再会を楽しんだ様子が、SNSで発信されていた。日本でエネルギーを蓄え、今季もメジャーで大活躍を期待したい。（Full-Count編集部）