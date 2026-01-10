増やしているつもりはないのに、気づけば部屋がごちゃごちゃに。そんな方も多いのではないでしょうか。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさんも、元は浪費家で、ものの量をコントロールするのがとても苦手だったようです。そんなOdekoさんが実践している、ものを増やさないための習慣を伺いました。

すぐに増えてしまうものは使い道を決めておく

気がつけば家の中で増えてしまいがちなのが、割り箸やお手ふき、紙袋など、無料でもらえる機会が多くて便利なもの。

【写真】odekoさんのワードローブ

以前の私は、「捨てるのは忍びない」という気持ちで、とりあえずこれらをとっておいたのですが、ものの総量は増える一方でした。

ミニマルな暮らしにシフトしてからは、「むやみにもらわない」を第一に、もしもらったらすぐに使う。すぐに使わないとしても、一定量をオーバーしたら捨てるようにしています。捨てる基準は以下のとおりです。

●割り箸

割り箸は使い捨ての菜箸に。とくに肉や魚など、使った後の処理が面倒な「生物（なまもの）」に使うようにしています。防災グッズにもなりますが、その分は別に確保しているので、日々使うものとしては、3膳まで。

●お手ふき

掃除用に「後で使おう」と置いておくと、いつの間にか水分が抜けてカピカピになってしまいます。お手ふきは、家に入ってきた瞬間に、キッチンのカウンターや壁、引き出しの取手などをササっとふいて、すぐに捨てるように。

●紙袋

紙袋はすぐに処分。洗面所下の収納や、キッチン収納などで、こまごましたものを入れておくときに必要になることはありますが、そのときがきたら考えるようにしています。

お気に入りのものこそ、どんどん使う

浪費家時代は、買いものの回数こそ多いものの、買ってきたものの多くを「とっておきの日に」と、しまい込んでいました。

しかし、とっておきの日が近々具体的にあるのならいいのですが、残念ながら“架空のとっておき”だったのです。

ものは買ってきたときがいちばん「気持ちの鮮度」が高いもの。せっかく大切なお金を使って購入したからには、気持ちが高まっている瞬間に使い始めたほうが、お得なはずです。

旅行にお金をかけるのと同じで、ものを使うことも経験のひとつ。そうとらえると、お気に入りのものこそ日常で使って、日々ステキな経験を積み重ねていきたいと思えるようになりました。

「1in1out」でものの総量をキープ

日々暮らしていると、くたびれてくるものや、年齢の変化や好みの変化で、違和感を感じるものも出てきます。

そのため、持ちものは暮らしに合わせて変化させていきたいものですが、新しいものを増やすだけだと、物量は増えていく一方に…。

なので、ひとつ買うならひとつ減らす、「1in1out」を暮らしの習慣に取り入れて、ものの総量は増やさないようにしています。

私にとって、年齢や暮らしかたに合わせて「持ちものをうまく循環させる」ことが、一生のテーマのように思っています。

物欲がわく前に、寝てしまうのもひとつの手

浪費家時代は、夜寝る前にスマホをチェックするのが日課で、セールやポイントアップと聞いては、永遠とネットを徘徊していました。そして、ポチッとするまで寝られない…。物欲のスイッチは朝や昼より、夜入ることが多いのではないかというのが私の体感です。

「物欲オバケ」と私は呼んでいますが、普通のオバケも物欲オバケも、やっぱり出るのは夜なのです。そしてどちらも、怖い。

なので、夜はさっさと寝てしまうということも、ものを増やさないための習慣です。もちろん夜更かしせず、しっかり睡眠をとることは健康にも良いので、一石二鳥。

どうしてもポチッとしたくなるときは、「買い物カゴ」に放り込んで、とりあえず寝る！翌朝になると気持ちが落ち着いて、衝動買いを防げることができますよ。