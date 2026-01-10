安めぐみ、七草粥で迎えた朝報告＆母としての素直な願いも
タレントの安めぐみが８日、オフィシャルブログを更新。七草粥で迎えた朝の食卓や愛兎“しろくん”との近影ショットなどを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「おはようございます。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ここのところとても寒い日が続いていますね ぶるぶる」と切り出し「昨日は朝、七草粥を食べました」と季節の行事を大切にした朝ごはんを紹介。
七草粥については「子供の頃から食べてきたので、作らないとなんだか落ち着かず」と明かしつつ「長女もたくさん食べていました」と嬉しそうにつづった。「今年も 家族みんな健康に過ごせますように」と母としての素直な願いも添えている。
さらに「そして年明けの色々」といい、愛兎との微笑ましい２ショットとともに「しろくん、元気です」と元気な姿を伝えたり「いつかのお散歩」と１歳の次女の後ろ姿や「年明けのネイル。新年なので？キラキラにしてもらいました」と上品なラメがきらめく新年らしい“キラキラ”ネイルも披露。
最後は「皆さん今日もゆるゆる、頑張りましょう」「良い一日をお過ごしください」と安らしいメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「七草粥美味しそう」「しろくん元気で可愛いですね」「素敵なネイル」「ネイル何時もと違った感じでいいですね」「萌歌チャン可愛いね」 「暖かくなるみたいだけど、北風が冷たいから暖かくして、ステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
