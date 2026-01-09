2年連続で海外開幕→WS制覇「十分に体が回復する時間を取れない」

ドジャースのマックス・マンシー内野手が地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」に登場し、現状を明かした。長いシーズンを戦う上でドジャースは通常よりも早い始動を求められる。「オフシーズンは本当に本当に短いけど、それこそが理想なんだ」と振り返った。

2025年のドジャースは東京でカブスと開幕戦を迎え、他の28チームより先にシーズンが始まった。そして、ワールドシリーズでは第7戦まで戦い、ワールドシリーズを制覇した。

マンシーは「短いオフシーズンが理想ではあるんだけど、オフが短過ぎると、十分に回復する時間が取れないんだ」と本音も。「多くの選手はオフに入ると、2週間から1か月くらい完全に休んでからトレーニングを再開するもの。でも僕たち（ドジャースの選手たち）にはその時間がない。すぐにトレーニングに戻らないといけないんだ。そうなると、十分に体が回復する時間を取れないんだよ」と語った。

2025年は日本開幕、その前年は韓国開幕と2年連続で長いシーズンを戦った。「考えられる限り、最も長いシーズンを2年続けて過ごしているわけです」とマンシー。「この状態で長いシーズンを戦うと、だんだんどこかでガタが来る選手が出てくる。単純に回復する時間が足りなくてね」と強豪が故の悩みを打ち明けた。（Full-Count編集部）