ダルビッシュ有が譲った特注アシックス製グラブを動画で披露

パドレスのダルビッシュ有投手の息子ショウエイ・ダルビッシュ投手が父から譲ってもらったアシックス製グラブについて語った。米メディア「ユース・プロスペクト」が1月6日（日本時間7日）に公開したインタビュー動画で「父のモデルなんだ。本人はいらなかったから、僕がもらったんだ」と明かした。

動画でショウエイは手にはめた黒いグラブを見せながら、その特別な由来を説明した。「今年はこれが自分の試合用グラブじゃないんだけど、これは父のモデルなんだ。アシックスのなんだけど、デザインがかっこよくて、本当にクールな投手用グラブだよ」と語った。

その後、もう一つのグラブの写真を見せながら「今年の試合用グラブも見せるね。ちょっとした孔雀のデザインが入ってて、かっこいいんだ」と紹介。現在は2つのグラブのどちらを使うか迷っている状況だという。

ショウエイは父親譲りのアシックス製グラブについて「とにかくデザインが良いのと、レザーの質が異常なくらい良いんだ」と絶賛。さらに「ウィルソンより、ローリングスよりもいい」と、メジャーリーグで広く使われている米国製グラブブランドと比較して称賛した。

5年ほど使用しているというアシックス製の黒いグラブについて「それでもまだ完璧な状態なんだ」と耐久性の高さを強調。一方で、カメラマンから「このグラブを買いたい人がいたとして、どこで買えるの？」と質問されると「多分無理だね」「このモデルは買えないと思うよ」と笑いながら答えた。

特別仕様である理由について問われると「父のモデルだからね」と説明。一般のアシックス製グラブについては「分からないな。たぶん日本のサイトかな。オンラインか日本に行くかだね」と推測していた。

メジャーリーグでは米国製のグラブを使用する選手もいるなかで、日本製グラブの品質の高さを称賛したショウエイの発言は、日本の野球用具メーカーにとって大きな宣伝効果となりそうだ。（Full-Count編集部）