ÊÆ·³²ðÆþ¤¬Ä¾·â¡½¡½¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª·ãÊÑ¤Ç£Í£Ì£Â¤¬¿À·ÐÀí¤é¤»¤ë¡Ö£×£Â£Ã»²²Ã´íµ¡¡×¤Î¹ÔÊý
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀ¯¼£Åª¶ÛÄ¥¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç±Ñ¸ì¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÎ¾¸À¸ì¤ËÍ£°ìÂÐ±þ¤·¡¢¥Ô¥å¥ê¥Ä¥¡¡¼¾Þ¼õ¾ÞÎò¤â¸Ø¤ëÃæÆîÊÆ·Ï¤ÎÍÎÏ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿à¶¯À©²ðÆþá¤ò¼õ¤±¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤òÁÛÄê¤¹¤ëÆ°¤¤â½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¸å¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¶¨Ä´Ï©Àþ¤È¹ñÆâ¤Ë»Ä¤ëÈ¿ÊÆÀªÎÏ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤¦àÆóÀµÌÌÂÐ±þá¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¹ñÆâ¾ðÀª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤À¡£ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÈ¾¤Ð¶¯À©Åª¤ÊÌ±¼ç²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éµìÂÎÀ©´ó¤ê¤Î¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«¤Ë·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¾ÇÈ¤òºÇ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤À¡£¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï£¶£°¿Í°Ê¾å¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡á¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤ä¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¼óÅÔ¡¦¥«¥é¥«¥¹¿¯¹¶Ä¾¸å¤«¤é£Í£Ì£Â³ÆµåÃÄ¤Ï°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ËËÛÁö¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥í¥ó¥È´Ö¤Ç¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶ÛµÞÏ¢Íí¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£³·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»²²ÃÍ½Äê¹ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤ä¥Ó¥¶ÌäÂê¤¬ºÆÇ³¤¹¤ì¤Ð¡¢»²²Ã¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼Â¼ÁÅª¤ÊÂç²ñ±¿±Ä¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë£Í£Ì£Â¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¾ðÀª¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢²áµî¤Ë¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Æ±¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬ÊÆ¹ñÆþ¹ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£¤ÈÌîµå¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ï¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×
¡¡Á°Âç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤£×£Â£Ã¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÍ½Äê¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡á¥¢¥¹¥È¥í¥º¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñ¾ð¤ÈÌîµå³¦¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÊÑ¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï£Í£Ì£Â¤È£×£Â£Ã¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£