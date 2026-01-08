キューバメディアが報じた

3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場するキューバ代表の予備リスト35人を、6日（日本時間7日）に「Ciber Cuba」など複数の現地メディアが報じた。元ソフトバンクのアルフレド・デスパイネ外野手や巨人のライデル・マルティネス投手など、日本に縁のある選手も多く名を連ねた。

報じられたのは12月上旬に各国に提出が求められている予備リストのため、そこから全員が本戦に出場するわけではない。キューバ代表では、日本でプレーしたデスパイネや、ジャリエル・ロドリゲス（元中日）、ロエル・サントス（元ロッテ）、ヨアン・ロペス（元巨人）がリスト入り。現在日本でプレーしているマルティネス、リバン・モイネロも入った。

また、ドジャースのアンディ・パヘス外野手もリスト入りしたが、12月中旬にはキューバ政府がキューバ系アメリカ人の参加を拒否しているとのことで、パヘスは参加を辞退したことが報じられている。

WBCでキューバ代表は2006年の第1回大会で準優勝。2023年は台中でのグループステージを1位突破してベスト4に進出したものの、近年は「赤い稲妻」と恐れられた絶対的な強さは影を潜めている。（Full-Count編集部）