積極投資へ企業の精神変革せよ

長い停滞のトンネルを抜け、変化への胎動を感じさせる新年である。

日本経済の変革は、一つの政策だけでは実現できない。練り上げた施策の積み重ねの先に未来がある。

企業は縮み志向から脱却し、前へ進んでいかねばならない。

固定観念変えるべきだ

そのためにはまず、日本経済を取り巻く世界がすっかり変わったということを再確認したい。

物価も賃金も金利も上がらない「失われた３０年」は、円高恐怖症とセットだったと言えよう。

企業は守りの姿勢でコスト削減に追われ、リスクを取り新たな製品やサービスを開発するという企業家精神は失われてしまった。

今の問題は円高ではなく円安、デフレではなくインフレだ。固定化された観念や価値観にとらわれたままでいてはならない。

超低金利の時代は終わり、日本銀行は約３０年ぶりに政策金利を０・７５％程度に引き上げた。長期金利は２％を超え、約２７年ぶりの高い水準にある。日経平均株価は５万円を超える高値圏だ。

一方、為替相場は１ドル＝１５６円程度で推移している。戦後最高値をつけた２０１１年の７５円台と比べると半値以下に沈む。

過度な円安は、国力を毀損（きそん）し、日本人の自信をも揺るがせている。国内総生産（ＧＤＰ）では、ドル換算で比較される影響が大きく、日本は２３年にドイツに抜かれて４位に転落した。今年はインドにも抜かれる見通しだという。

日本経済が強さを取り戻せば、円安も是正されるはずだ。

日本企業は、もともと企業家精神に乏しかったわけではない。ソニーの共同創業者である盛田昭夫氏、ホンダの創業者、本田宗一郎氏など、時代を切り開いた企業家たちはたくさんいた。

今、企業は投資をためらい、利益の蓄積である内部留保は６３０兆円を超え過去最大だ。しかし、「金利のある世界」では資金の有効活用が問われるため、資金のため込みは、企業としての怠慢さを示す数字に他ならない。

企業が投資により収益力を高めて高い賃上げを実現すれば、長引く物価高で強まる閉塞（へいそく）感を打破することが期待できるだろう。

トランプ関税は当初想定ほど税率が高くならず、打撃は抑えられた。企業は積極的な投資や攻めの戦略に転じるべき局面にある。

米国が自国第一主義を強め、中国は「経済的威圧」をやめない。ウクライナ情勢など地政学的なリスクは高まるばかりだ。

中国のみならず米国への信頼も低下している。そうした中、日本企業は事業の国際展開を図る上で、いい立場にある。法の支配や自由貿易のルールを重んじる日本や日本企業への信頼感は高い。

官民の新たな連携で

経済安全保障の観点からサプライチェーン（供給網）を構築していく上で、日本は最適の場所だ。日本企業はもちろん、他国の投資も呼び込んでいくべきである。

官民の新たな連携の形も探りたい。新自由主義的な市場万能主義への懐疑論が強まり、国が産業政策に果たす役割の重要性は先進国においても格段に高まった。

高市政権が「強い経済」を目指し、ＡＩ（人工知能）や半導体、造船など１７の重点分野で官民連携の投資を促す政策を進めることは時宜にかなっている。

ただし、官にはビジネスの深い知見は乏しい。かつて経済産業省が電機産業などで推進した産業政策は失敗の歴史だ。官は民の意欲を奮い立たせる役割に徹し、資金を効果的に使うべきである。

２７年度から国産の先端半導体の量産を計画する「ラピダス」や、官民で新たに３兆円規模を投じ、国産ＡＩを開発する新会社は、官民連携を占う試金石となる。

適切な財政金融政策を

国民の暮らしを守り、企業の成長を促進する上で、安定した為替と物価は、その基盤である。財政政策と金融政策のかじ取りを誤ってはならない。

日本銀行は、経済や物価情勢に応じ、今年も追加利上げを検討する考えだ。過度な円安を是正するためにも金融政策の正常化は必要だが、長く経験していない金利水準であるだけに、そのタイミングは慎重に計ってもらいたい。

財政健全化の努力も怠れない。高市政権は、「責任ある積極財政」を掲げるが、市場の信認を得ることは欠かせない。

政府債務残高は、ＧＤＰ比で２３０％を超え、主要先進国で最悪だ。債務の削減には時間を要する。だからこそ中長期的な健全化の道筋を明確に示す必要がある。