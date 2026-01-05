新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」と「POCO M8 Pro 5G」が発表！日本でもM8 5Gが1月8日18時に販売開始。発売キャンペーンも実施
|日本でも新スマホ「POCO M8 5G」が1月8日に発売！
Xiaomiは5日（現地時間）、傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「POCO M8 5G（型番：25118PC98G）」および「POCO M8 Pro 5G（型番：2510EPC8BG）」（ともにXiaomi Communications製）を発表しています。グローバル市場で2026年1月8日（木）に発売され、ドイツやイギリスなどの1次販売国・地域ではすでに販売が開始されており、内蔵ストレージに違いによって複数のモデルがあり、価格は明らかにされていませんが、ともに200ドル台（約31,000円〜約47,000円）の8GB RAM＋256GBストレージモデルからとなっています。
また発売特典として動画配信サービス「YouTube」のサブスクリプション「YouTube Premium」が2カ月無料（新規登録者限定）や12カ月間の品質保証が付いています。さらにシャオミ・ジャパンでは昨年末よりPOCOブランドのスマホについても有料の補償サービス「Xiaomi Care」の対象となっており、POCO M8 5GについてもXiaomi Careが利用できるようになる見込み。
なお、日本で販売されるPOCO M8 5Gはグローバル版となっており、日本市場でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）には対応していません。また販売されるモデルやカラーバリエーションは現時点では不明ですが、少なくともXの投稿ではGreenおよびBlack、Silverの3色が掲載されているため、3色展開になるのではないかと予想されます。またPOCO M8 5Gの内蔵メモリー（RAM）はグローバル版を含めて8GBとなっています。
POCO M8シリーズはPOCOブランドにおけるミッドレンジスマホ「POCO M」シリーズの最新機種で、日本でも昨年に発売された「POCO M7 Pro 5G」を含む「POCO M7」シリーズの後継機種となり、POCO M7 Pro 5Gはチップセット（SoC）にMediaTek製「Dimensity 7025-Ultra」を搭載していましたが、POCO M8シリーズではPOCO M8 5GがQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform」、POCO M8 Pro 5GがQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」を搭載しています。
またPOCO M7シリーズは生活防水・防塵（IP64準拠）には対応していましたが、POCO M8シリーズは新たに防水・防塵（IP68準拠）に対応し、特にPOCO M8 Pro 5Gでは画面を覆うガラスや背面パネルのガラスが強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）となっているとのこと。一方、POCO M8 5Gは高耐久ディスプレイガラスとのみの表記となっています。バッテリー容量はPOCO M8 5Gが5520mAh、POCO M8 Pro 5Gが6500mAhで、ともに急速充電に対応していますが、POCO M8 5Gは最大45W、POCO M8 Pro 5Gは最大100Wとなります。
また外観はカラーバリエーションがPOCO M8 5GとPOCO M8 Pro 5Gでは同じとなっていますが、POCO M8 Pro 5Gは側面フレームがしっかりと平面になっているのに対し、POCO M8 5Gは3Dカーブデザインとなっており、7.35mmの薄さを実現しています。サイズおよび質量はPOCO M8 5Gが約165×75.4×7.35mmおよび約178g、POCO M8 5Gが約163.3×78.3×8.2および約207gに。画面はともに上部中央にパンチホールが配置されており、最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度3200nitsに対応しています。
|機種
|POCO M8 5G
|POCO M8 Pro 5G
|大きさ
|165×75.4×7.35mm
|163.3×78.3×8.2mm
|質量
|178g
|207g
|本体色
|Silver、Green、Black
|画面
|6.77インチ有機EL
FHD+（1080×2392ドット）
|6.83インチ有機EL
1.5K（1280×2772ドット）
|SoC
|Snapdragon 6 Gen 3
|Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|8GB
|8GB、12GB
|内蔵ストレージ
|256GB、512GB
|256GB、512GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大2TB）
|ー
|電池容量
|5520mAh
|6500mAh
|急速充電
|最大45W
|最大100W
|充電端子
|USB Type-C
|USB Type-C
|前面カメラ
|2000万画素CMOS（広角）
|3200万画素CMOS（広角）
|背面カメラ
|5000万画素CMOS（広角）＋200万画素CMOS（マクロ）
|5000万画素CMOS（広角）＋800万画素CMOS（超広角）
|無線LAN
|Wi-Fi 5
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Version 5.3
|Version 5.4
|NFC
|⚪︎
|⚪︎
|防水／防塵
|⚪︎（IPX8）／⚪︎（IP6X）
|⚪︎（IPX8）／⚪︎（IP6X）
【1月8日18時に発売決定！POCO M8 5G】— POCO Japan (@POCO_Japan) January 5, 2026
みんなあけおめ！！！
新年のご挨拶がてら、新製品のご案内だよ。
エントリーモデルであるPOCO Mシリーズの最新作が明後日発売になります。
14日までに購入すると、Xiaomi Smart Band 9 Activeがついてくるよ。
価格は当日発表だ！#POCOM85G pic.twitter.com/Akv9xl795O
Light to hold. Big on fun.✨— POCO (@POCOGlobal) January 5, 2026
Meet the POCO M8,
the lightweight entertainment star that makes fun effortless. pic.twitter.com/uj5s8mC4Gs
Level up your fun. Power up your world.💪— POCO (@POCOGlobal) January 5, 2026
The mid-range entertainment beast for a whole new level of enjoyment.
POCO M8 Pro - Beyond a phone. Built for fun. pic.twitter.com/xQQX4TtaQy
