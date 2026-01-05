日本でも新スマホ「POCO M8 5G」が1月8日に発売！

Xiaomiは5日（現地時間）、傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「POCO M8 5G（型番：25118PC98G）」および「POCO M8 Pro 5G（型番：2510EPC8BG）」（ともにXiaomi Communications製）を発表しています。グローバル市場で2026年1月8日（木）に発売され、ドイツやイギリスなどの1次販売国・地域ではすでに販売が開始されており、内蔵ストレージに違いによって複数のモデルがあり、価格は明らかにされていませんが、ともに200ドル台（約31,000円〜約47,000円）の8GB RAM＋256GBストレージモデルからとなっています。

またXiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）はPOCOブランドの日本向け公式X（旧Twitter）アカウント（ @POCO_Japan ）にてPOCO M8シリーズのうちのPOCO M8 5Gを日本でも2026年1月8日（木）19時に発売すると案内しており、特設Webページ（ https://www.mi.com/jp/event/poco-m8-series-preheat/ ）を掲載し、現時点では価格は明らかにされていませんが、2026年1月14日（水）23：59までに購入した場合にスマートバンド「Xiaomi Smart Band 9 Active」をプレゼントするキャンペーンを実施するということです。

また発売特典として動画配信サービス「YouTube」のサブスクリプション「YouTube Premium」が2カ月無料（新規登録者限定）や12カ月間の品質保証が付いています。さらにシャオミ・ジャパンでは昨年末よりPOCOブランドのスマホについても有料の補償サービス「Xiaomi Care」の対象となっており、POCO M8 5GについてもXiaomi Careが利用できるようになる見込み。

なお、日本で販売されるPOCO M8 5Gはグローバル版となっており、日本市場でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）には対応していません。また販売されるモデルやカラーバリエーションは現時点では不明ですが、少なくともXの投稿ではGreenおよびBlack、Silverの3色が掲載されているため、3色展開になるのではないかと予想されます。またPOCO M8 5Gの内蔵メモリー（RAM）はグローバル版を含めて8GBとなっています。


POCO M8シリーズはPOCOブランドにおけるミッドレンジスマホ「POCO M」シリーズの最新機種で、日本でも昨年に発売された「POCO M7 Pro 5G」を含む「POCO M7」シリーズの後継機種となり、POCO M7 Pro 5Gはチップセット（SoC）にMediaTek製「Dimensity 7025-Ultra」を搭載していましたが、POCO M8シリーズではPOCO M8 5GがQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform」、POCO M8 Pro 5GがQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」を搭載しています。

またPOCO M7シリーズは生活防水・防塵（IP64準拠）には対応していましたが、POCO M8シリーズは新たに防水・防塵（IP68準拠）に対応し、特にPOCO M8 Pro 5Gでは画面を覆うガラスや背面パネルのガラスが強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）となっているとのこと。一方、POCO M8 5Gは高耐久ディスプレイガラスとのみの表記となっています。バッテリー容量はPOCO M8 5Gが5520mAh、POCO M8 Pro 5Gが6500mAhで、ともに急速充電に対応していますが、POCO M8 5Gは最大45W、POCO M8 Pro 5Gは最大100Wとなります。

また外観はカラーバリエーションがPOCO M8 5GとPOCO M8 Pro 5Gでは同じとなっていますが、POCO M8 Pro 5Gは側面フレームがしっかりと平面になっているのに対し、POCO M8 5Gは3Dカーブデザインとなっており、7.35mmの薄さを実現しています。サイズおよび質量はPOCO M8 5Gが約165×75.4×7.35mmおよび約178g、POCO M8 5Gが約163.3×78.3×8.2および約207gに。画面はともに上部中央にパンチホールが配置されており、最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度3200nitsに対応しています。

機種POCO M8 5GPOCO M8 Pro 5G
大きさ165×75.4×7.35mm163.3×78.3×8.2mm
質量178g207g
本体色Silver、Green、Black
画面6.77インチ有機EL
FHD+（1080×2392ドット）		6.83インチ有機EL
1.5K（1280×2772ドット）
SoCSnapdragon 6 Gen 3Snapdragon 7s Gen 4
RAM8GB8GB、12GB
内蔵ストレージ256GB、512GB256GB、512GB
外部ストレージmicroSDXC（最大2TB）
電池容量5520mAh6500mAh
急速充電最大45W最大100W
充電端子USB Type-CUSB Type-C
前面カメラ2000万画素CMOS（広角）3200万画素CMOS（広角）
背面カメラ5000万画素CMOS（広角）＋200万画素CMOS（マクロ）5000万画素CMOS（広角）＋800万画素CMOS（超広角）
無線LANWi-Fi 5Wi-Fi 6
BluetoothVersion 5.3Version 5.4
NFC⚪︎⚪︎
防水／防塵⚪︎（IPX8）／⚪︎（IP6X）⚪︎（IPX8）／⚪︎（IP6X）









