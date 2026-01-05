2023年までプレーした助っ人右腕

DeNAで2023年までプレーしたロバート・ガゼルマン投手は、現在プエルトリコで行われているウインターリーグに参戦し、首位球団の守護神として活躍している。カングレヘーロス・デ・サントゥルセでは1勝0敗、7セーブ、防御率2.53の成績でレギュラーシーズンを終えた。

ガゼルマンはメッツ時代の2018年には68試合、2019年は52試合に登板する活躍。2022年には7月にカブスからFAとなり、DeNAが獲得した。髭を伸ばし、コーンロウのヘアが特徴的な右腕は8月27日のヤクルト戦では1イニングを投げて4失点したが、次戦の9月13日の中日戦では7回無失点の好投。その後は5回1/3を2失点、7回無失点と好投し、契約延長が決まった。

2023年は4月に3連勝するなど好スタートを切ったが、5月以降は勝ち星がつかず、13試合で3勝5敗、防御率4.45で退団となった。

2024年はナショナルズとマイナー契約を結ぶも17試合に登板して0勝2敗、防御率8.75の成績で6月にリリースされた。昨季は独立リーグのレイクカウントリーでプレー。36試合に登板して3勝2敗、防御率3.38だった。

シーズン後にはカングレヘーロスに加入。レギュラーシーズン首位通過の原動力となった。（Full-Count編集部）