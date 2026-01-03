タレントの小島瑠璃子（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することを報告し、これからお茶の事業に取り組んでいく決意を明かした。

小島は新年のあいさつとともに「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と発表。

心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた「お茶」に支えられ、これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思ったことがきっかけだったという。

「そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像に増して魅力的なお茶の世界を教えてくれました。私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いから、この度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」

店舗ではお茶の幅広い魅力を五感で感じてもらうために、日本茶を中心に、アジアのお茶で食事とのコースが楽しめるとし、「これからお茶の事業に取り組んでいく私の決意をもって、皆様にご挨拶をさせていただければ幸いです」と締めくくった。

同時に更新されたストーリーズでは「私もお店にいて皆さんにお茶をお淹れしますのでもし良かったらお越しください」と、自ら店頭に立ち接客することも伝えた。