巨人が公式インスタグラムに新年の挨拶動画を投稿

爽やかすぎる新年の挨拶にファンも大喜びだ。巨人は公式インスタグラムで主力選手らの新年の挨拶動画を投稿。3日には小林誠司捕手が登場し、ファンは歓喜している。

ダークブラウンのスーツを着用した小林は、おでこを出した爽やかな髪型で登場。「ジャイアンツファンのみなさま、明けましておめでとうございます。小林誠司です。今シーズンもリーグ優勝、日本一へ向けて温かいご声援よろしくお願いします」と、にこやかな笑顔で呼びかけている。

36歳ベテランの挨拶にファンも即反応。シーズンへ向けた応援だけでなく、「お正月に相応しいこの清潔感」「カッコイイ?」「飛び起きました(笑)」「相変わらずのイケボ」「一生ついていきます」といったコメントも続々と寄せられていた。

小林の2025年シーズンは甲斐拓也捕手の加入や岸田行倫捕手の台頭もあり、14試合の出場で打率.143、本塁打なしの1打点という不本意な成績に終わった。今季も両ライバルに大城卓三捕手らを加えた仲間との正捕手争いが待ち受けているが、小林の存在はチームに不可欠だ。（Full-Count編集部）