¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È£²£°£²£¶¿·½Õ¡×¤¬£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹£¶ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ª¤Ê¤é»ëÎÏ¸¡ºº¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¤Ç¡¢¸¡ººÍÑ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö£Ã¡×¥Þ¡¼¥¯¤¬Á´Éô¤ª¿¬¤«¤é¤ª¤Ê¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢Çò°á»Ñ¤Î°ËÆ£¹¬»Ê¤¬»Ø¼¨ËÀ¤Ç¤µ¤¹¤È¡¢¹ñºêÏÂÌé¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤é¤Î²»¤ò½Ð¤¹¥Ù¥¿¤Ê¥Í¥¿¤ÇÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«£²£°ÉÃ¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡ÖÃæ¾Ð¡×¤ÎÈ½Äê¤Ç¡¢¿³ºº¤·¤¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡ÖÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÂç¾Ð¤ò²¡¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Îµ×¡¹¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Öµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤Æó¿ÍÂ·¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¾Ð¤¤£÷¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¹¤®¤ÆºÇ¹â£÷¡×¡Ö£²¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤Éü³è¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë°ËÆ£¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤Ê¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð¤Æ¤Æ´¿´î¡×¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£