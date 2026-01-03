´ÆÆÄ¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÍðÆ®»ØÎá¡É¡Ö¹Ô¤±¤è¡×¡¡Æ¬Éô¤Ë5²ó¤â¡ÄÄÌ»»96»àµå¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Î®µ·
¸µ¶áÅ´¡¦·ª¶¶»á¤¬¼õ¤±¤¿96»àµå¡Ö²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡£¸µ¶áÅ´¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë4ÈÖÂÇ¼Ô¤Î·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»96»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¶áÅ´¤¬´Ø¸ýÀ¶¼£´ÆÆÄÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿1982Ç¯¤È1983Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤Ï14»àµå¡¢11»àµå¤È¿ôÂ¿¤¯Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡£¤¢¤ë¤È¤¡Öº£Æü¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¹Ô¤±¡ª¡×¤È»ØÎá¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÅ´¤Î¼çË¤¡¦·ª¶¶»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ¤Î¸·¤·¤¤Æâ³Ñ¹¶¤á¤ÏÅö»þ¡¢ÁêÅö·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃ¤ËÀ¾Éð¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¾ÉðÀï¤Î»þ¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬¡Ø¥¯¥ê¡¢1²ó¡¢¸å¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬²¶¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤³¤ËÊü¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤³¤ËÊü¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤ë¤·¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾ÉðÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3Ï¢Àï¤À¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º1²ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£ÅìÈø¡Ê½¤¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢º¬À¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤¬°¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ê¼Í¡ÊÊÝÅê¼ê¡Ë¤È¿¹¡ÊÈËÏÂÅê¼ê¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¡ÊÊÑÂ§¥Õ¥©¡¼¥àº¸ÏÓ¤Î¡Ë±Ê¼Í¤Ï¡Ê¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¤·¡¢¡Ê¶ðÂç¤Ç¸åÇÚ¤Î¡Ë¿¹¤Ï¸å¤í¤ÎÊý¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¡ÊÀ¾Éð¤Î¡Ë¾¾¾ÂÄï¡Ê¾¾¾Â²íÇ·Åê¼ê¡Ë¤¬¡Ø¥¯¥ê¤µ¤ó¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ø²¿¤¬´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼ê»æ¤¬Íè¤Æ¥«¥ß¥½¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¤¬¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¡£Ã¯¤«¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤ÊÆ®¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡È»àµå¹¶·â¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²¶¡¢¡ÊÄÌ»»¤Ç¡Ë5²ó¡¢Æ¬¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â»àµå¤Î¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤à¤·¤í»àµå¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡£Áê¼ê¤¬²¶¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì¡Ê»àµå¡Ë¤¬Á´¤¯Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡È¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¹¶¤á¤Ê¤¤¤Ç¤è¡É¤À¤Ã¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ª¶¶»á¤¬»àµå¸å¤ËÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¾ÉðÀï¤Ç¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼±¦ÏÓ¤Î¡Ë¹â¶¶Ä¾¼ù¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤¿¤È¤¡£¡Ê»î¹çÁ°¤Î¡Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¯¥ê¡¢º£Æü¡¢¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢°Æ¤ÎÄê¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê»àµå¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿´ÆÆÄ»ØÎá¡Ö¤¢¤Ã¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×
¡ÖÇØÃæ¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥«¡¼¥Ö¤À¤±¤É¤Í¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï´ÆÆÄ»ØÎá¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¤È°ìÎÝ¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Ã¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥Ã¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë°ì±þ¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·´Ö¤ÎÈ´¤±¤¿ÊÑ¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðÆ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£²¶¤â¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤¹¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ø·ª¶¶¤Î¥ä¥¯¥¶¤¡¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡×¡£ÉðÆ®ÇÉ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤¿¤À´ÆÆÄ»ØÎá¤òÃé¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤À¤±¡£·ù¡¹¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¥Ð¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£´ÆÆÄ»ØÎá¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢°ìÀÚ¸ý¤Ë¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÏÍ¤Ó¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÊÕ¤â·ª¶¶»á¤Î¡ÈÎ®µ·¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¡È·ö²ÞÅÁÀâ¡É¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âà¾ìÎò¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â¡Ä¡Ä¡×¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¹ë·æ¤Î¾Ú¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë