ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、同12月18日に自身のインスタグラムで現役引退を発表し、ジャイアンツアカデミーコーチに転身することが決まった元巨人投手の今村信貴氏（31）が初のラジオ出演。2025年シーズンをもって巨人を退団することが電撃決定した元チームメートのオコエ瑠偉外野手（28）について語った。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原道大氏（52）と今村氏がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで、2026年シーズンも巨人の戦力構想に入っていながら海外挑戦も視野に電撃退団が決まったオコエの話に。

これに「驚きましたね」という今村氏。「あの…はい。なんで辞めちゃったのかな…っていう」と率直な思いを明かすと、素直な感想にスタジオの共演者たちも納得となった。

そして、「もっとジャイアンツに貢献してくれるのかなと思ったんですけど。びっくりしましたね、はい。（オコエはキャンプでも）やる気持ってましたね、はい」と今村氏。「なんで辞めちゃったんですかね…」と繰り返していた。