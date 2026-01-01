「老化が進みそうだから、糖質はなるべく控えている」「糖質を我慢すれば脂質はたくさん食べてもいい」といった意見を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。しかし、同志社大学生命医科学部の糖化ストレス研究センターで「糖化」の研究をしている客員教授の八木雅之先生は「『糖質＝毒』と決めつけるような風潮が広まりつつあるが、糖質だけが糖化（老化）の原因ではない」と話します。そこで今回は、八木先生の著書『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識: 糖化博士が教える若返り46のコツ』から、老化を防ぐ食べ方のコツを一部ご紹介します。

「焼肉」「しゃぶしゃぶ」の老けない食べ方

老化を防ぐ肉の食べ方は、「焼き肉より、しゃぶしゃぶ」とよく言われます。

しかし、この言説に明確なエビデンスがあるわけではありません。

焼き肉かしゃぶしゃぶかは、その日、どちらを食べたいかで決めるとよいのです。

ただし、それぞれに食べ方の工夫は大事です。

焼き肉を食べるときには、サンチュやエゴマの葉などで肉を包んで食べましょう。焼いた野菜や野菜サラダも一緒に食べるのがベストです。これらの野菜には、食物繊維やビタミン類、ポリフェノールが豊富です。

ポリフェノールの効果

とくに注目すべきは、ポリフェノールの含有量。ポリフェノールとは、植物に含まれる天然の成分で、苦味や渋味のもとになる物質です。もともとポリフェノールの健康作用としては、活性酸素を除去する抗酸化力が高いことが知られています。

しかも、ポリフェノールは、抗糖化作用にも優れていることが私たちの研究によって明らかになりました。抗糖化作用とは、体内で糖とタンパク質が結びついて老化を促進するＡＧＥｓ（終末糖化産物）が生成されるのを防ぐ働きのこと。ポリフェノールが豊富な野菜や果物を食べることで、万病のもとになるＡＧＥｓの生成を防ぐことができるのです。



さらに、食品中に含まれるＡＧＥｓは野菜などに含まれる不溶性食物繊維の一つであるセルロースに吸着することもわかりました。焼肉と野菜を一緒に食べれば、食品中のＡＧＥｓが体に吸収されるのも防げることになります。

一方、しゃぶしゃぶも大切なことは同じ。肉と一緒に野菜もしっかり食べること。しゃぶしゃぶで使う、春菊、水菜、キノコ類にもポリフェノールが豊富です。

なお、ポリフェノールはわかっているだけでも８０００種類以上あります。それぞれ、抗糖化作用・抗酸化作用の他にも特有の健康作用があります。主なものを紹介します。多くのポリフェノールは水に溶け出る性質を持ちます。

タレには酢やレモン果汁を

また、焼き肉やしゃぶしゃぶの際には、タレに酢やレモン果汁を使いましょう。それによって、酸を摂取でき、アルデヒドスパーク（食事をするたびに体内で発生する毒素「アルデヒド」が体内で急速に発生すること）も防げます。

たとえば、ポン酢や「醤油＋レモン果汁」の組み合わせがおすすめです。レモンのさわやかな酸味が脂っこさを中和してくれるうえ、醤油のメラノイジンが抗糖化作用などの健康効果を発揮してくれます。

なお、焼き肉屋さんでは、牛タンにレモンが必ず添えられています。あのレモンを焼いた肉に絞って食べる人がいますが、これは誤り。正解は焼く前の肉にかけること。レモンのクエン酸が、肉を焼く時に発生するＡＧＥｓの生成を抑えてくれます。

もっとも、食品中のＡＧＥｓは人の老化に関与しません。とはいえ、「焼く前に、肉にレモンをかけると体にやさしい」。そんな小ネタを一つ知っておくだけで、ちょっと得した気分で焼き肉を楽しめるでしょう。

電子レンジで加熱するとＡＧＥｓが多くなる？

もう１点、食品中のＡＧＥｓの問題で誤解を解いておきたいことがあります。それは、電子レンジで加熱すると「ＡＧＥｓの発生量が多くなる」という指摘について。

電子レンジ調理でＡＧＥｓが増えるといわれるのは、加熱時間の設定が長すぎて一部の場所だけが高温になり、食品の水分が飛んで乾燥しやすくなるためです。こうした状態では、糖とタンパク質が反応してＡＧＥｓができやすくなります。

ただし、通常通りの短時間での加熱であれば問題はありません。電子レンジの使用も心配し過ぎず、上手に活用するとよいでしょう。

