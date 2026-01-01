「年賀状じまい」するのはもったいない…経営コンサルタントが教える「1行」で好印象を残すワザ

メール・SNSの普及や、郵便料金の値上げなどによって、年賀状をやめる人が増えている。経営コンサルタントで、著書に『売り方の正解 小さなお店が生き残る50のヒント』がある竹内謙礼氏は、そんな今だからこそ「手書きのコメントを添えた年賀状」を送ることを勧める。その効用について、竹内氏にくわしく教えてもらった。

年賀状をやめるのは大きな機会損失

「年賀状仕舞」をするお店が増えている。メールやLINEなどの普及や郵便料金の値上げなどが理由だ。

しかし、年賀状をやめる店が増えるということは、逆に言えば、年賀状をやめない店は目立つということになる。

特に理由がなくても、売り手側が堂々とお客に情報を送ることができるのは年賀状ぐらいだ。そう考えれば、年賀状をやめるのは、小さなお店にとって、大きな機会損失となる。

年賀状の隅に、ほんの1〜2行、手書きの言葉を書くだけで、お客がお店に抱く印象は大きく変わる。

「お久しぶりです！ 今度、趣味の海釣りの話を聞かせてください」

「ご希望していたカラーが先月入荷しました！ とてもキレイな色なので、ぜひ、見にいらしてください」

手書きメッセージを必ず添える

このような手書きのコメントを添えた年賀状は、読み手に「私はこの店の上得意客だ」という意識を植えつける。年々届く年賀状が減る中で、目につきやすいし、わざわざ手書きのコメントのある年賀状をくれたという好印象が強く残る。

年賀状に新年のセール情報が載っていても、手書きのコメントがあれば、宣伝臭さが打ち消される。コメントを書いてくれた店員に、「会いに行こう」という意識が生まれやすくなり、集客増につながる。

一方で、単に干支のイラストが描かれているだけの、既製品の年賀状を送るのはお金の無駄である。まず読み飛ばされてしまうし、目にしたとしても印象に残らない。

かえって数少ない年賀状の中で、手抜きと思われ、マイナスのイメージを植えつけるかもしれない。

たった1〜2行でお客の心は動く

この手法は、年賀状以外にも様々なシーンで活用できる。

たとえば、暑中見舞いや残暑見舞い、来店のお礼はがきや通販に同封する案内文なども、たった1〜2行、相手にしかわからない手書きメッセージを添えるだけで、お客の目につきやすくなり、印象に残りやすくなる。

注意点としては、他の人が見るかもしれないことを、意識してコメントを書くことだ。はがきは第三者の目にも触れてしまうため、内容によっては「こんなことを書かないでほしい」と、クレームに発展する危険性がある。

お客との会話の内容を思い出して、その中から当たり障りのないコメントを書いてみよう。売り手自身の近況や趣味の話題で、相手の共感を得るのも一手だ。

1〜2行とはいえ、たくさんの年賀状にコメントを書くのは大変だ。年末の忙しい時期の作業になるので、既製品で済ませようという気持ちもわからなくはない。

しかし、だからこそ、年に一度、大切なお客であることを伝えるため、年賀状に手書きメッセージを添えることには大きな意味がある。

話題の記事をもっと読む→「嫌われるリーダー」が無意識にマネジメントに持ち込んでいる「余計なもの」…部下を見ない「究極のマネジメント」のやり方

【もっと読む】「嫌われるリーダー」が無意識にマネジメントに持ち込んでいる「余計なもの」…部下を見ない「究極のマネジメント」のやり方