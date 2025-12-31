±ÊÌî²ê°ê¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤ÈÂô»³¤¢¤ë¡×¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡Ö2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖNetflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢2025Ç¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£