Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡¢¸©ÂåÉ½¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Ç¡¢µÜ¾ë¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤ÇÅìµþ¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤Ë²÷¾¡¤·¤¿ÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÆÁÅç»ÔÎ©¡£
2²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢µÜ¾ë¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©¤Ç¤·¤¿¡£
Á°È¾15Ê¬¡¢Ë§ÅÄ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥·¥åー¥È¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Üー¥ë¤ËÅì³¤ÎÓ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁê¼ê¥ー¥Ñー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»ー¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÏÁ°È¾34Ê¬¡£
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡Ö¥Üー¥ë¤¬½Ð¤¿¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¡¢ÇðÌÚ¡×
¥«¥¦¥ó¥¿ー¤«¤éÇðÌÚ¤¬·è¤á¡¢1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤ËÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â1ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¡£
1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢·òÆ®¶õ¤·¤¯¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£