¼íÌî±Ñ¹§¡Öº£Ç¯½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¼Â²È¿À¼Ò¤Î¸æ¼ë°õ¤¬¿è¡¡1/30¤Î³ÎÎ¨¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤â¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®¤Î¸æ¼ë°õ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÎÂè39ÂåµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¸æ¼ë°õ½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö400Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿À¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Åº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢30Ëç¤Ë1Ëç¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸æ¼ë°õ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£