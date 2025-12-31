¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×2025Ç¯¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡¡¥È¥Ã¥×10¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÏÃÂê¤ÎËÜ
¡¡¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ç2025Ç¯¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Î¥È¥Ã¥×10¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¡¢Î®¹Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¡¢ËÜ¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1. ±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É½¸½¤Ç¤¤¿À¤³¦¡×
µÈÂôÎ¼¤µ¤ó= ÍÂ¼Ï¡»£±Æ
¡¡¡¡2025Ç¯6·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢2025Ç¯¤ËºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÏË®²è¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤ÎÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£µÈÅÄ½¤°ì¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤â2025Ç¯¤ÎÊ¸¸Ë1°Ì¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î2018Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿°¤Éô¶Ç»Ò¤µ¤ó=ºØÆ£ÂçÊå»£±Æ
¡¡¡¡¡Ö2025Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°¤Éô¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤Ï¡¢Äï¤òË´¤¯¤·¤¿ÌîµÜ·°»Ò¤¬¡¢Äï¤Î¸µÎø¿Í¡¦¾®Ìî»û¤»¤Ä¤Ê¤¬¶Ð¤á¤ë²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡Ö¥«¥Õ¥Í¡×¤Î³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤»¤Ä¤Ê¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3. ¡ÚÏ¢ºÜ30²óµÇ°¡Û»ÔÀîº»±û¤µ¤ó³®Àû¡ª ³©Àî¾Þ¸å¤ÎÄ¹¤¹¤®¤¿£²Ç¯¡£¡Ö¼«Èñ½ÐÈÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤µÍ¤á¤¿¤³¤È¤â¡×¡¡¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¡¢¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡Ò¤½¤Î¸å¡Ó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ô30
»ÔÀîº»±û¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Ê¸éº½Õ½©¡Ë
¡¡¾®Àâ²È»ÖË¾¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢Ê¸·ÝºîÉÊ¤Î¸øÊç¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë»õ³ú¤ß¤·¤Ê¤¬¤éÆÍ·â¼èºà¤·¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤Ï¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤òÃµµá¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡£½é²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀîº»±û¤µ¤ó¤¬¡¢³©Àî¾Þ¼õ¾Þ¸å¤Î¶ìÇº¤ò¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿²ó¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤â¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£4. Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¡Ö·ùÌ£¤Ë¤Ï¡ÒïçÃÍ±Û¤¨¡Ó¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¡ÊÂè£³²ó¡Ë
Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¡áÉðÆ£Æà½ïÈþ»£±Æ
¡¡NHK E¥Æ¥ì¤Ç2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¡£¾®Àâ²È¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤é¸ÀÍÕ¤Î¥×¥í¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ëÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤â¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£5. ºî²È¤¬¿·Ä¬¼Ò¤È·ÀÌó½ªÎ»¡ÖÎÉ¿´¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡½µ´©¿·Ä¬¥³¥é¥àÌäÂê
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇØ¸å¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹ºî²È¤Î¿¼ÂôÄ¬¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤ÈÂåÍý¿Í¤ÎÄÑ¹îÉ§ÊÛ¸î»Î=2025Ç¯8·î4Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°ËÆ£¹¨¼ù»£±Æ
¡¡2025Ç¯7·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜÌ¾¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Çº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºî²È¤Î¿¼ÂôÄ¬¤µ¤ó¤¬¿·Ä¬¼Ò¤Ë¹³µÄ¡£¿¼Âô¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï9·î30Æü¡¢¿·Ä¬¼Ò¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÈÇ·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£6. ³©Àî¾Þ¤Ï¡ÖºÇ¤â²á¾ê¤Ê2ºî¡×¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë¹âÆÀÅÀ¡×¡¡Âè172²óÁª¹Í°Ñ°÷¤Î¹ÖÉ¾¤«¤é
¡Ê±¦¤«¤é¡Ë³©Àî¾Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿°ÂÆ²¥Û¥»¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ëÀ¸¤µ¤ó¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿°ËÍ¿¸¶¿·¤µ¤ó¡áÆâÅÄ¸÷»£±Æ
¡¡Âè170²ó³©Àî¾Þ¤Ï°ÂÆ²¥Û¥»¤µ¤ó¤Î¡ÖDTOPIA¡×¤ÈÎëÌÚ·ëÀ¸¤µ¤ó¤Î¡Ö¥²¡¼¥Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸À¤Ã¤¿¡×¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï°ËÍ¿¸¶¿·¤µ¤ó¤Î¡ÖÍõ¤ò·Ñ¤°³¤¡×¤¬¼õ¾Þ¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Î¹ÖÉ¾¤ä¡¢¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬º£²ó¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£7. £Î£È£Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¼èºàÈÉ¡Ö¿·¡¦¸ÅÂå»Ë¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÇÇ÷¤ë¼ÙÇÏÂæ¹ñ¡¢¥ä¥Þ¥È²¦¸¢¡×¡¡¿·¤¿¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÄÌ»Ë¤Ë
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹ÆÉ½ñÌÌ¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ëËÜ¡×¡£¸ÅÂå»Ë¸¦µæ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤ò³µÀâ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê¸ÅÂå»ËÁü¤òÄó°Æ¤·¤¿¿·½ñ¡Ö¿·¡¦¸ÅÂå»Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿²ó¤¬¡¢¸ÅÂå»Ë¤Ø¤Î¥í¥Þ¥ó¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£8. ¿Íµ¤½¸¤á¤ë¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¤¬¿Ê²½¡¢¸ÄÀºÝÎ©¤Ä3ºý
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ëºòº£¡¢Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼ÂÏ¿·Á¼°¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ø´ñ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ«µÜ±¿²Ï¤µ¤ó¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿3ºý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥é¥à¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9. ¡Ö¹¥¤¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿·¶ÃÏ¡¡½ñÅ¹°÷¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤5ºý
¡¡2025Ç¯11·î¤ËÅìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿´Ú¹ñÊ¸³Ø¤Î¤ªº×¤ê¡ÖK-BOOK¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¡£Ï¢Æ°¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡ÖK-BOOK¥Õ¥§¥¢¡×»²²Ã½ñÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤¬¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤5ºý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤¬¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤â¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10. ²¦Ã«¾½¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤É¤ó¤ÊËÜ¡© ÆüËÜºîÉÊ½é¡¢±Ñ¥À¥¬¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¾®Àâ
²¦Ã«¾½¤µ¤ó=²Ï½Ð½ñË¼¿·¼ÒÄó¶¡
¡¡2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¤Î¥À¥¬¡¼¾ÞËÝÌõÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²¦Ã«¾½¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¡£²¤ÊÆ·÷¤ÇÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£