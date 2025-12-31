¡Ö¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÂ¿¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÊú¤¯¡È°ãÏÂ´¶¡É¡¡MLB¸ø¼°¤â¶ÄÅ·¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Ê¬ÉÛ¿Þ¡ÖÉÝ¤Ã¡×
Ã±ÂÇ83ËÜ¡¢ÆóÎÝÂÇ25ËÜ¡¢»°ÎÝÂÇ9ËÜ¡¢55HR
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÌöÆ°¡£ÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¡¢20ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤æ¤¨¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÂÂÇÊ¬ÉÛ¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Á´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤Îµ¬³Ê³°¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¾ÚÌÀ¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Ê¤¬¤éÂçÃ«¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨172°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏÃ±ÂÇ83ËÜ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ï25ËÜ¡¢»°ÎÝÂÇ9ËÜ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÂÇ¤Ï·×89ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¬ÉÛ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ï¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¸þ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÏMLB¸ø¼°X¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤ËåºÎï¤ËÁ´Êý°Ì¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¸þ¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë¡È°ú¤ÃÄ¥¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ©Í¤ÊÂÇ¼Ô¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Ê¬ÉÛ¿Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡Ö2¥Ù¡¼¥¹¤è¤êHRÂ¿¤¤¤ÎÁð¡×¡ÖÁ´Êý°Ì¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¡Ö¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Î32¡ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡ÉÝ¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Ä¹ÂÇ¤Ê¤Î¤½¤ê¤ãÈò¤±¤ÆÈò¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤Êw¡×¡ÖÁ´Êý¸þ¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬º£¹¹¤Ê¤¬¤éÀ¨¤¤¡×¡Ö°ÂÂÇ¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤±¤ÉHR¤Ï¶ÑÅù¡×¤Ê¤É¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë