¥É¥¤¥Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ç¸Ä¿Í¶â¸Ë3200¸Ä¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡ÄÈï³²55²¯±ßÄ¶¡Ö»Ë¾åºÇ°¡×
¥É¥¤¥ÄÀ¾Éô¤Î¾®ÅÔ»Ô¥²¥ë¥¼¥ó¥¥ë¥Ò¥§¥ó¤Ë¤¢¤ëÃùÃß¶ä¹Ô¤Î¶â¸Ë¼¼¤Ë¶¯Åð¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Ìó3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó55²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î¸½¶â¤äµ®½ÅÉÊ¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£
30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢dpaÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¯Åð¤é¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊÉ¤òÇË¤ê¶â¸Ë¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸Ä¿Í¶â¸ËÌó3200¸Ä¤òÇË²õ¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤ä¶â¡¢ÊõÀÐÎà¤Ê¤É¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¡£¿¯Æþ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¸áÁ°¤Ë²ÐºÒ·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¶ä¹ÔÂ¦¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¶â¸Ë¤Î95¡ó¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤·¡¢Èï³²¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ°ÆÆâÅÅÏÃ¤ò³«Àß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
dpa¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç2500¿ÍÍ¾¤ê¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¸½Âå¥É¥¤¥Ä»Ë¾åºÇ°¤Î¶ä¹Ô¶¯Åð»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¶¯Åð¿¯Æþ¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢Ìó200¿Í¤Î¸ÜµÒ¤¬¶ä¹ÔÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶â¸Ë¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò»î¤ß¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¶ä¹Ô¤òÉõº¿¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä»æ¥Ó¥ë¥È¤Ï¡¢ÅÜ¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤¬ÊÛ¸î»Î¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡Ö³Æ¶â¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹â1Ëü300¥æ¡¼¥í¤ÎÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈï³²¸ÜµÒ¤Ë¤Ï½ñÌÌ¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
½éÆ°ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÃó¼Ö¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ·úÊª¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¡¢28ÆüÌë¤«¤é29ÆüÌ¤ÌÀ¤Î´Ö¡¢ÉÕ¶á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹õ¤¤¼Ö1Âæ¤¬¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î¿ÍÊª¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤ÞÃó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÇÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£