µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡ÃÏ¸µµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿àÉÔ¿¶¤ÎÍýÍ³á¤ËÂç·ãÅÜ¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤à¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£²ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¹óÉ¾¤¬Â³¤¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂç·ãÅÜ¤¹¤ëà»ö·ïá¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤Î»êÊõ¤Ï£×ÇÕ¤Çµ±¤±¤ë¤Î¤«¡Ê£³¡Ë¡Ûº£µ¨¤Îµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¹¶·â¤ÎÍ×¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸·îËö¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Ë¼ºÇÔ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÄãÌÂ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â£¹·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£²£¸Æü¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤«¤é£±£°·î£³£°Æü¤Î¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡õ¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉàÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ëá¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éé½ý¤«¤é²óÉü¤·¡¢£±£±·î£´Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿µ×ÊÝ¤¬Âç·ãÅÜ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°£±ÆÀÅÀ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ä´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Äï¤Î±Í»Ë¤¬£Ê£±£ÃÂçºåÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µµ¼Ô¤«¤é¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤ÈàÆüËÜ¤Î»êÊõá¤ÏÊ°³´¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤À¡£ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë£±¿ÍÊë¤é¤·¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤À¡£Êì¤ÈÄï¤¬¡Ê¼«Ê¬¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¡Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò±£¤µ¤º¤ËÂçÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Éé½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ´°Á´¤ËÀïÀþÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±£²·î£±£²Æü¤Î¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ç£±¡½£²¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡×¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÉÔ½½Ê¬¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¤Û¤É¤À¡¢£×ÇÕ¤Þ¤Ç»Ä¤êÈ¾Ç¯¡£µ×ÊÝ¤ÏºÆµ¯¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£