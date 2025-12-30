ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤²È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿²¼¼¤ÎÂ¨¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à30¡×¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨½èÊ¬¤·¤Æ¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ô¼ýÇ¼¡Õµ»ö3°Ì
2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯¼ýÇ¼ÉôÌç3°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤¹¤°Çß±«¡£¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ÏÀ¶·é¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿²¼¼¡×¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Í×Ãí°Õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î²¼Â¼»ÖÊÝÈþ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿²¼¼¤ÎÂ¨¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à30¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª 3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼êÊü¤¹¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯5·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Â¨¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à10¡Ú¿²¶ñÊÔ¡Û²«¤Ð¤ó¤ÀËí¥«¥Ð¡¼ ¥Ø¥¿¤Ã¤¿Ëí¡Ê²£¤«¤é¸«¤Æ¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¤Ê¤é¼÷Ì¿¡Ë ÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î¥·¡¼¥Ä Çö¤¯¤ÆÇÔ¤ì¤½¤¦¤Ê³Ý¤±ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼ »ÈÍÑ´¶¤Î¶¯¤¤¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È ¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í½È÷ÉÛÃÄ ¥«¥Ó½¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ëÌÓÉÛ ÃæÌÊ¤¬ÊÐ¤Ã¤¿ÉÛÃÄ ²¿Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÅµ¤ÌÓÉÛ ¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëµÒÍÑÉÛÃÄ
¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤ì¤â¡Ö¼Î¤Æ¤ëÍýÍ³¡×¤â¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤â¤ÄÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¼êÊü¤¹¤È¼ýÇ¼¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¨¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à10¡Ú¼ýÇ¼ÊÔ¡Û±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÈ¢ °ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤ÇÌ²¤ëÆæ¤Î¥³¡¼¥É »È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼ ÅÅÃÓ¤®¤ì¤Î´ÖÀÜ¾ÈÌÀ ¶õ¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¡Ë »ÈÍÑ¤º¤ß¤ÎÅÅÃÓ¤ä²õ¤ì¤¿¥ê¥â¥³¥ó ¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ »È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¥±¡¼¥¹¡ÊÃæ¿È¤âÂ¨¼Î¤Æ¡Ë ¡Ö¤¤¤Ä¤«Ãå¤è¤¦¡×¤È¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ëÉô²°Ãå
¿²¼¼¤Ï¡Ö¤À¤ì¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾ì½ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¨¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à10¡Ú¥Ù¥Ã¥É¼þ¤ê¡¦¾®ÊªÊÔ¡Û¥Ù¥Ã¥É²¼¤Ç¥Û¥³¥ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÍ×ÉÊ ¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ã¼¾´ï ËÜÂÎ¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ ¿²¼¼¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ä°û¤ß¤«¤±¤Î¿å ½ñ¤¤«¤±¤Î¥á¥â¤ä»æ¤¯¤º ¥Ù¥Ã¥É²£¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ËÜ ÅÅµå¤¬¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È »¨»ï¤ÎÀÚ¤êÈ´¤ ¡Ö¤â¤é¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¼ñÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª
¸å¤Ç¼Î¤Æ¤è¤¦¡¢¸å¤Ç¸«Ä¾¤½¤¦¡Ä¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤â¿²¼¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸«Ä¾¤¹¡£1Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÉÔÍ×ÉÊ¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¼¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Ä«¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¿²¼¼¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¯²á¤´¤¹¡È²óÉü¤Î¾ì½ê¡É¡£¤â¤Î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂÎ¤È¿´¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¿²¼¼¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤âÉÔ»×µÄ¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢30¸Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¿²¼¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¤³¤ÎÂ¸ºß¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£