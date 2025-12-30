撫でられるのも抱っこされるのもイヤ。お風呂の前で飼い主を待つ猫は何を望んでいるのか

触ろうとすると警戒する飼い猫

FRaU web編集のスタッフの家の猫は、いわゆる「ツンデレ」タイプだ。

ごはんやトイレの始末をしてほしい時は、甘い声ですり寄ってくるが、抱き上げようとすると体をひねって逃れる。ソファやベッドで丸くなって寝ている時に手を伸ばしたり、顔を近づけると、頭を持ち上げて警戒したり、急に立ち上がって場所を変えようとする。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生に、「飼い主と猫のコミュニケーションがうまくとれていないのでは？」と尋ねると、猫の心地よい距離感は個々にまったく違うので、触られたくない、抱っこされたくないだけでは、判断しかねるという答えだった。

ツンデレ猫に振り回される飼い主

ツンデレ猫に振り回される飼い主は、家族と暮らす50代女性。毎朝ウォーキングに出て、帰宅すると猫のブラッシングをルーティンにしている。10分弱のブラッシングを猫は喜んでいるようで、女性の帰宅に合わせて出迎え、ブラッシング場所のリビングをうろうろするという。

ブラッシング中は、はるか先生のアドバイスに従って、「いい子だね」、「かわいいね、大好きだよ」と声掛けもする。

終わると、水回りの掃除をしつつ、シャワーを浴びるそうだが、風呂場から出てくると、3回に2回は風呂場の前で猫が待っているそうだ。

普段自分からあまり寄ってくることはないだけに、「待っていてくれた」ことに感激し、抱き上げようとすると、逃げる。撫でてもあまり喜んだ様子は見せず、他の部屋に消えてしまう。

ならば、猫は何を待っていたのだろう。以下、はるか先生のインタビューでお伝えする。

猫にとって飼い主は母親かパートナー

風呂場の前で待っていながら、飼い主が出てくると身を翻して逃げていく。撫でさせもしないし、抱っこも嫌がる。いかにも猫らしい行動です。そしてその理由は猫だから、としか言いようがありません。

猫はよくツンデレとか、気まぐれで、気分屋などと言われますが、そうした行動こそが、猫なのです。

猫は単独生活が基本で、犬のように群れのみんなに合わせようとか、従おうという気はあまりありません。それよりも、自分の縄張りを大切にし、自分の生活のリズムを優先したい。

ごはんも、食べたくなった時に、必要な分だけ食べ、満たされれば餌が残っていても立ち去る。犬が用意してもらうと、その場で食べるのは、群れのみんなと分け合って食べる集団行動パターンから来るもの。猫は、食べたくないときは、餌に興味を示しません。

そんな単独行動の猫にとって、飼い主はどんな存在かと言えば、「お母さん」が一番近いかな。単独行動ではあっても、たとえばチーターなどは母子や兄弟で行動するので、そうしたともに行動するパートナーと見ているのだと思います。

とはいえ、犬のように、常にそばにいて、強い絆を結びたいという気持ちは薄く、縄張りの中にいても気にならない、いてくれたほうが安心する、といった存在という感じでしょうか。

ただ最近では、飼い主にべったりで、飼い主の姿が見えなくなると分離不安を起こす猫や、お腹が空いていないのに餌を見ると必要以上に食べてしまう猫も見るようになりました。飼い主との距離感から餌の取り方まで、個体差が激しいのが猫という動物なのです。

飼い主に何を期待しているのか

お風呂の前で待っている猫ちゃんは、飼い主のことを好きなのは確かです。ただ、何かして欲しくて待っていたわけではありません。

ブラッシングの時間が心地よかったので、その余韻でついていったら、バスルームだった、飼い主が中にいるようなので、近くで待っていた、くらいのことなんです。

ついてきた、待っていたからと言って、ずっとそばにいたい、密着したいとは限らず、ついては行ったけど、それだけ、というケースが多い。

先述したように、心地よい距離感は猫によって千差万別なので、同じ部屋にいるくらいがいいという子もいれば、「撫でられるのが好きじゃない」という子もいます。

さらにそのこだわりが、年をとるごとにより強まるのも、猫の特徴です。

風呂場についていくのは、ウォーキング、ブラッシング、風呂場までの飼い主のルーティンに合わせて、猫も「ブラッシング後、風呂場に行く」をルーティンにしている可能性もあります。

外猫なら、縄張りの見回りという「お仕事」がありますが、家猫はひまなので、飼い主について風呂場の見回りを日々の「お仕事」にしているのかもしれません。

「何もしなくていい」が正解

飼い主さんからの質問は、「自分は待っていてくれた猫に何をしてあげたらいいのか」ということでしたが、「何もしなくていい」が正解です。

ブラッシングの余韻に浸りたくて、飼い主に付いていったのだとしても、風呂場の見回りをお仕事にしていたとしても、飼い主が風呂場から出ると立ち去るのなら、気は済んだのでしょう。

それでも、待っていた猫の好意に何かしら報いたいと思われるのでしたら、「偉いね」「ありがとう」などと声を掛けるのがいいと思います。褒められて嫌な気分になる猫はいませんから。

風呂場の外ではなく、「飼い主が湯船に浸かっていると、風呂場の中にまで入ってくる」という猫もいるという。一般的には「猫は濡れるのが嫌い」と言われるが、飼い主の近くにいたいのだろう。

だからと言って、風呂場の中に入る猫の方が、入ってこない猫よりも、飼い主との絆が強い、とは一概に言えないという。愛情の強さと距離感は猫には関係なく、猫の好みでしかないのだ。

最近スレッドで話題になっていたのは、飼い主が寝ようと布団に入ると、一緒に入りたいそぶりを見せるのに、いざ布団を持ち上げるとなかなか入らない、というもの。入っても、数秒でロケットのように飛び出す、自分から来たのに、上がった布団の前で悩んでいるなど、飼い猫の謎の行動を訴えるコメントが並んだ。

猫たちはいったい、一緒に寝たいのか、寝たくないのか。入ったのに、すぐ飛び出していくのは、なぜなのか。

