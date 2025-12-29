5球団競合の逸材ルーキー・宗山はベストナイン獲得

2021年以来のAクラス入りを目指した楽天は、三木肇監督体制で臨んだ2025年、惜しくも4位に終わった。2024年ドラフトでは高卒選手の支配下指名はなく、“即戦力”に比重を置いた。ルーキーたちはどんな1年を送ったのだろうか。

5球団競合の末に獲得した1位の宗山塁内野手（明大）は、遊撃手として122試合に出場。112安打を放ち打率.260を記録。新人王こそ逃したものの、ベストナインに選出された。

2位の徳山一翔投手（環太平洋大）は7月にトミー・ジョン（TJ）手術を受け、今オフに育成再契約となった。3位の中込陽翔投手（四国IL・徳島）は1軍で7試合に登板。ファームでも40試合に登板するなど、着実に実戦経験を積んだ。4位の江原雅裕投手（日鉄ステンレス）は開幕1軍を掴み、デビューから7試合連続で無失点。最終的には30試合で防御率3.45を記録。ブルペンを支える活躍を見せた。

5位の吉納翼（早大）は9月末に1軍デビューを飾るも、プロ初安打とはならず。6位の陽柏翔内野手（ルートインBCリーグ茨城）は10月に1軍デビュー。3日の西武戦、代打でプロ初安打を放った。Bクラスからの巻き返しへ、若い戦力の台頭は不可欠だ。（Full-Count編集部）