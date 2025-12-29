4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が29日までに自身インスタグラムを更新。「応援隊長」こと息子とFukaseのオフショットを公開した。

「数年前、ゆっくりと体調を崩していく深瀬氏を、私は見ていた」と書きだしたSaori。「夕方まで寝ているのに、『一日が長い、早く終わってほしい』と言っていた。今すぐという切迫感はなくても、もういつ人生が終わってもいいや、と思っているようでそばにいるのが怖かった」「仕事は何とかこなしていたけれど、それ以外には何もない生活。酒を飲むか、眠るか」と当時を振り返った。

「そんな中で、応援隊長（長男）と出かける時だけ、布団の中からもぞもぞと出てきて、陽の光を浴びるのだった」とつづって息子とFukaseが出かけている様子をおさめたプライベート写真をアップ。「応援隊長はライブについてきて、客席から全力で手を振った。一緒に旅行をした。朝起きられないフガを起こして、森の中を歩いたり、水族館や動物園にも行った。ツアー中についてきて、『男の子のお風呂（大浴場）に入る』と言って、フガを誘って、お風呂にも入った」と思い出を記した。

「深瀬君のソロアルバムの一曲『I See you』の冒頭に入っている声は、応援隊長の声です」「後半に入っている声は、家で夫と息子がフガを呼んでいるところ。」と紹介。「我が家にとっては、少し特別な曲です。私は、ピアノを弾きました。美しい曲」とした。

ファンからは「泣いちゃう」「応援団長は太陽ですね！」「さおりちゃんの分身が深瀬くんの支えになっていて、本当に大切なんですね」「みんなが生きてくれていたから今の深瀬慧があるし、その深瀬慧とセカオワに生かされている私がいます」「曲も2人の会話もさおりちゃんの言葉も凄く心に響きました」「素敵なお話ありがとうございます、さおりちゃんの書く文章、文字が好きです」「応援隊長に対しての深瀬氏の愛が深過ぎて泣きそうです の時の深瀬氏に光があって良かった」「貴重な写真とエピソードありがとうございます」などのコメントが寄せられた。