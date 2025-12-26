贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ、開封から食べた感想までリアルにレポートします。今回は、年末年始に喜ばれそうな、にっこりえびす様が目印のもなかを紹介。さて、そのお味はいかに…？ いざ実食。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】自分であんをつめる「セルフ詰め」スタイル

元祖吉野屋本店「佐賀えびすもなか」

年末年始に胸がときめく手土産を求めて、まず手に取ったのは、明治15年に佐賀県にて創業した和菓子舗「元祖吉野屋」の人気縁起菓子「佐賀えびすもなか」（8個入りで￥3564）。

●まずはパッケージをチェック！

手土産で大事な要素のひとつがパッケージ。外箱はイエローが目を引くパッケージで、中央には銀箔押しの恵比須様がほほえみます。まだ中身を見ていないけど、もうこの時点でかわいすぎる…。

「捨てるのが惜しい」と思わせるかわいさで、お気に入りの小物を入れたり、仕事先で交換した名刺たちを保管するのに再利用したくなります（というか、再利用します！）。サイズ感はA4ノートほど。持ち歩きもしやすくて、手土産を持ち運ぶ際のポイントもばっちり。

フタをあけると、個包装のもなかが整列。箱のデザインとは一転し、恵比須様に色がついてるー！ ほっぺがほんのり赤く染まっていて、なんだかあけるのがもったいない。ほっこりしてしまいます…。

「自分であんをつめられる！」のも楽しいポイント

早速、開封！ あんは別添えなので、自分で好きな分だけ、あんをつめられる「セルフ詰め」スタイルのもなか。フレッシュなあんこが堪能できます。

セルフ式のお菓子は、小さいお子さんや海外人気も高そう！ もちろん、大人の私も童心に返るワクワク感を味わえました。

●外はパリッサク。口どけのよい皮と上品あんこが合う

ひと口目で「パリッ」という音が響き、口どけのよい皮の香ばしい米の甘味がふわりと広がります。

そのあとに、小豆あんの上品な甘味が…。砂糖ひかえめなので重さはなくて、あっさり食べやすい味。煎茶はもちろん、コーヒーや紅茶などにも合いそうです。

ちなみに、この日の私は、ほうじ茶と一緒にいただきました。

大きすぎないサイズ感なので、2〜3口で食べられてしまいました。危ない危ない。食べすぎには注意が必要です。

「佐賀えびすもなか」は見た目もかわいく、贈る自分も、もらった相手も、きっと笑顔にさせてくれるはず。2025年お世話になったあの人へ贈る、手土産の候補にしてみては…？

・佐賀えびすもなか 4個入り￥1728、8個入り￥3564（元祖吉野屋本店）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください