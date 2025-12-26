きれいな浴室で新年を迎えたいけど、大掃除の手間は最小限に抑えたい…。そんなわがままをかなえる簡単掃除テクを、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えていただきました。浴室を手間なくきれいにするテクと掃除アイテムを紹介。床や鏡の汚れなど、気になる部分がたった10分でピカピカになりますよ。

鏡＆蛇口のくもり【所要時間10分】

用意するのは以下のアイテム。※基本の洗剤の詳細は次ページに記載

【写真】床のもやもや汚れはこう洗う！

・多目的クレンザー

・ゴム手袋

●ゴム手袋＆クレンザーでうろこ汚れは即落ち

両手にゴム手袋をはめ、多目的クレンザーをつけて鏡や蛇口回りをこすって。

「スポンジより手間なく細かい部分までみがけて、研磨剤が効果的に作用。最後は水で洗い流します」

床のもやつき【所要時間10分】

用意するのは以下のアイテム。※基本の洗剤の詳細は次ページに記載

・専用洗剤（「石鹸カス専用洗剤 風呂ズバッ」を使用 ※詳細は下に記載）

・スポンジ（「シンクの水アカ・汚れ落とし（角型）」を使用 ※詳細は下に記載）

・ゴム手袋

●床のもやもやは専用洗剤を使い、スポンジでこする

浴室の床の黒ずみ汚れは水アカ。

「専用洗剤とプラスチック性のパイルつきスポンジでこすると、床の凸凹に入り込み、よく落ちます。ただし、こすりすぎには注意」

※ 塩素系漂白剤と混ぜると危険です。別の日に行いましょう。

●＜即落ち！神アイテム＞つくりが丈夫でゴシゴシしてもへこたれない

パイル状のPETフィルムが水アカなどの汚れを効果的にかき落とします。丈夫で浴室にも最適！

・シンクの水アカ・汚れ落とし（角型） ￥110（DAISO）

●＜手間なく解決！アイテム＞「風呂ズバッ」

しつこい石けんカスに効く、プロ愛用洗剤！

浴室の床や小物類についた石けんカスに特化した洗剤。酸性なので塩素系漂白剤と一緒に使うのは絶対にNG。取扱説明書をよく読んでから使用して。

・石鹸カス専用洗剤 風呂ズバッ 500mL ￥1780（錫村商店）

スピード掃除をかなえる洗剤4つ

家事えもんさん愛用の、スピード掃除に欠かせないお掃除アイテムを4つ紹介します。これさえあれば、家中ピカピカに！

●多目的クレンザー

研磨剤入りで、コゲや水アカ、サビなども落とせます。100円ショップで購入可。鏡やシンクの掃除に便利です。

●酸素系漂白剤

酸素の発泡パワーで、油汚れを落としたり、漂白・除菌効果も。60℃の湯に溶かし、つけおきすると効果的。

●塩素系漂白剤

除菌・漂白作用が強く、浴室のカビ落としなどに効果を発揮。作用が強いので、必ず使用上の注意を守って。

●中性洗剤

食器洗い用の中性洗剤を水で薄めれば、キッチンだけでなく、窓やトイレの掃除にもマルチに活用できます。

※ 塩素系漂白剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、特集で紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気してください。