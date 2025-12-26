大谷は11月にインスタグラムで参加を表明

年末にサプライズニュースが舞い込んだ。NPBエンタープライズは26日、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する8選手を先行発表した。事前に公表していたドジャース・大谷翔平投手以外にもNPB国内組も続々決まり、「楽しみすぎる」「やべってこれは」とファンの興奮も止まらない。

大谷は11月24日（日本時間25日）に自身のインスタグラムでWBC出場を表明した。そこから約1か月、追加メンバーが続々と決まった。メジャー組ではパドレスの松井裕樹投手、さらにエンゼルスの菊池雄星投手が初めて選ばれた。

国内組では、日本ハムの伊藤大海投手、巨人の大勢投手が2大会連続の選出となった。前回大会ではサポートメンバーとして帯同したロッテ・種市篤暉投手、強化試合で代表経験のある西武の平良海馬投手、阪神の石井大智投手が選ばれた。先行発表はいずれもピッチャーとなった。

26日金曜日のお昼12時過ぎに飛び込んだ代表発表。「めっちゃ豪華すぎないか」「オラわくわくしてきたぞ」「このメンバーでアメリカとやるの熱すぎる」「退屈なオフシーズンがにわかに熱くなっているのを」「大智侍ジャパンまじ!?」「えええまじか嬉しい」とSNS上も盛り上がりを見せている。（Full-Count編集部）